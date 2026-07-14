Нетаньяху пригрозил Ирану ответным ударом в случае его атаки

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако уже с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак по Ирану.

Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.