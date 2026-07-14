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Нетаньяху пригрозил Ирану ответным ударом в случае его атаки - РИА Новости, 14.07.2026
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17:23 14.07.2026
Нетаньяху пригрозил Ирану ответным ударом в случае его атаки

Нетаньяху вновь пригрозил Ирану мощным ответным ударом в случае его атаки

© AP Photo / Nathan HowardПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Nathan Howard
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану мощным ответным ударом в случае атаки на еврейское государство.
  • Он заявил, что Израиль готов к любому сценарию развития событий в регионе.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану мощным ответным ударом, если Тегеран решит атаковать еврейское государство.
"Я скажу лидерам Ирана: не рассчитывайте на то, что будет тихо, если вы на нас нападете... (Если Иран атакует, то - ред.) будет гораздо более мощный удар", - заявил израильский премьер, чьи слова приводит пресс-служба.
Нетаньяху добавил, что Израиль готов к любому сценарию развития событий в регионе.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако уже с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак по Ирану.
Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.
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10 июля, 16:14
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Биньямин Нетаньяху
 
 
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