Нетаньяху пригрозил Ирану ответным ударом в случае его атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану мощным ответным ударом в случае атаки на еврейское государство.
- Он заявил, что Израиль готов к любому сценарию развития событий в регионе.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июл – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Ирану мощным ответным ударом, если Тегеран решит атаковать еврейское государство.
"Я скажу лидерам Ирана: не рассчитывайте на то, что будет тихо, если вы на нас нападете... (Если Иран атакует, то - ред.) будет гораздо более мощный удар", - заявил израильский премьер, чьи слова приводит пресс-служба.
Нетаньяху добавил, что Израиль готов к любому сценарию развития событий в регионе.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако уже с 8 июля американские военные осуществили несколько серий атак по Ирану.
Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании.