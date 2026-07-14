Полиция в Челябинске проверяет инцидент с нападением на врача скорой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Челябинске компания молодых людей напала на врача скорой помощи, прибывшего по вызову.
- Полиция начала проверку после инцидента с нападением на врача.
- Пострадавший врач продолжил выполнять свои обязанности после оказания ему необходимой помощи.
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл - РИА Новости. Полиция в Челябинске начала проверку после инцидента с нападением компании молодых людей на врача скорой медицинской помощи, прибывшего по вызову, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным местных СМИ, у ТРК "Космос" вечером 13 июля произошла драка, одному из участников потребовалась помощь медиков.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, бригада "скорой" прибыла на вызов, где столкнулись с агрессивным поведением группы молодых людей: компания нецензурно выражалась, нападала на их автомобиль, а один из компании применил физическую силу в отношении врача.
"Сообщение о нападении зарегистрировано, проводится проверка", - сказали в пресс-службе полиции.
В минздраве пояснили, что пострадавшему врачу коллеги оказали необходимую помощь и он продолжил выполнять свои обязанности, оставаясь на дежурстве.