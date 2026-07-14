Рейтинг@Mail.ru
Полиция в Челябинске проверяет инцидент с нападением на врача скорой - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 14.07.2026
Полиция в Челябинске проверяет инцидент с нападением на врача скорой

Полиция в Челябинске проверяет инцидент с нападением молодежи на врача скорой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Челябинске компания молодых людей напала на врача скорой помощи, прибывшего по вызову.
  • Полиция начала проверку после инцидента с нападением на врача.
  • Пострадавший врач продолжил выполнять свои обязанности после оказания ему необходимой помощи.
ЧЕЛЯБИНСК, 14 июл - РИА Новости. Полиция в Челябинске начала проверку после инцидента с нападением компании молодых людей на врача скорой медицинской помощи, прибывшего по вызову, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным местных СМИ, у ТРК "Космос" вечером 13 июля произошла драка, одному из участников потребовалась помощь медиков.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
В Геленджике проверяют информацию об избиении туриста на борту катамарана
10 июля, 16:44
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава региона, бригада "скорой" прибыла на вызов, где столкнулись с агрессивным поведением группы молодых людей: компания нецензурно выражалась, нападала на их автомобиль, а один из компании применил физическую силу в отношении врача.
"Сообщение о нападении зарегистрировано, проводится проверка", - сказали в пресс-службе полиции.
В минздраве пояснили, что пострадавшему врачу коллеги оказали необходимую помощь и он продолжил выполнять свои обязанности, оставаясь на дежурстве.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
В Казани полиция проверяет информацию о драке между девушками на концерте
6 июля, 16:54
 
ПроисшествияЧелябинскМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала