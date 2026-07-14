Открытый огонь в частном доме в подмосковных Мытищах потушили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Открытое горение в частном жилом доме в подмосковных Мытищах ликвидировали.
- Спасатели продолжают проливку сгоревших конструкций.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Открытое горение в частном жилом доме в подмосковных Мытищах ликвидировано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Возгорание на площади 240 квадратных метров произошло в частном жилом доме на 1-й Вокзальной улице в Мытищах.
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"В 13.40 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели продолжают проливку сгоревших конструкций.
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