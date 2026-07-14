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Открытый огонь в частном доме в подмосковных Мытищах потушили - РИА Новости, 14.07.2026
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14:53 14.07.2026
Открытый огонь в частном доме в подмосковных Мытищах потушили

РИА Новости: в Мытищах ликвидировали открытое горение в частном жилом доме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Открытое горение в частном жилом доме в подмосковных Мытищах ликвидировали.
  • Спасатели продолжают проливку сгоревших конструкций.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Открытое горение в частном жилом доме в подмосковных Мытищах ликвидировано, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Возгорание на площади 240 квадратных метров произошло в частном жилом доме на 1-й Вокзальной улице в Мытищах.
«
"В 13.40 объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели продолжают проливку сгоревших конструкций.
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ПроисшествияМытищиРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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