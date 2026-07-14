Пользователи Spotify сообщили о сбоях в работе сервиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Пользователи Spotify в нескольких странах, включая США, Великобританию и Германию, столкнулись со сбоями в работе сервиса.

Большая часть жалоб касается работы мобильного приложения и веб-сайта, а также проблем с воспроизведением музыки.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify в ряде стран жалуются на сбои в его работе, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

Жалобы начали поступать в районе 14.22 мск. Наибольшее количество сообщений поступило из США - более 4 тысяч. Также о неполадках сообщили пользователи из Великобритании (3,7 тысячи) и Германии (1,4 тысячи).

По данным Downdetector, большая часть пользователей жалуется на работу мобильного приложения и веб-сайта, а также на проблемы с воспроизведением музыки.