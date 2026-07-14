В Псковской области проверят мужчину, снимавшего на камеру избиение жены

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В социальных сетях появились сообщения о том, что житель Великих Лук якобы снимал на камеру и публиковал в открытом доступе видео с избиением своей жены.
- Следственными органами СК России по Псковской области организовано проведение доследственной проверки по данному факту.
- Полиция установила автора резонансного видео, который пояснил, что его контент является постановочным для привлечения внимания к своему аккаунту в социальных медиа, и принес извинения за публикацию недопустимого контента.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована по данным соцсетей о жителе Псковской области, который якобы снимал на камеру избиение своей жены и публиковал видео в открытом доступе, сообщил СК РФ.
В социальных сетях появились сообщения о систематическом физическом и психологическом насилии со стороны жителя города Великие Луки по отношению к своей жене и маленькому ребенку, отмечается в канале ведомства на платформе "Макс". Свои противоправные действия мужчина якобы снимал на камеру и публиковал видеозаписи в открытом доступе в соцсетях.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, добавили в СК.
Согласно материалам на странице УМВД по Псковской области в соцсети "ВКонтакте", полиция, также организовавшая проверку, установила автора резонансного видео.
"Молодой человек пояснил, что производимый им контент является постановочным для привлечения внимания к своему аккаунту в социальных медиа. И принес извинения за публикование недопустимого контента", – рассказали в УМВД.