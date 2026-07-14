В Псковской области проверят мужчину, снимавшего на камеру избиение жены

Краткий пересказ от РИА ИИ В социальных сетях появились сообщения о том, что житель Великих Лук якобы снимал на камеру и публиковал в открытом доступе видео с избиением своей жены.

Следственными органами СК России по Псковской области организовано проведение доследственной проверки по данному факту.

Полиция установила автора резонансного видео, который пояснил, что его контент является постановочным для привлечения внимания к своему аккаунту в социальных медиа, и принес извинения за публикацию недопустимого контента.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Доследственная проверка организована по данным соцсетей о жителе Псковской области, который якобы снимал на камеру избиение своей жены и публиковал видео в открытом доступе, сообщил СК РФ.

В социальных сетях появились сообщения о систематическом физическом и психологическом насилии со стороны жителя города Великие Луки по отношению к своей жене и маленькому ребенку, отмечается в канале ведомства на платформе " Макс ". Свои противоправные действия мужчина якобы снимал на камеру и публиковал видеозаписи в открытом доступе в соцсетях.

"По данному факту следственными органами СК России по Псковской области организовано проведение доследственной проверки", – говорится в сообщении

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководству регионального следственного управления представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах, добавили в СК.

Согласно материалам на странице УМВД по Псковской области в соцсети "ВКонтакте", полиция, также организовавшая проверку, установила автора резонансного видео.