Новые назначения: директором Музея Москвы стала Мария Баландина

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Баландина назначена новым директором музея Москвы, сменив на этом посту Анну Трапкову.

Баландина сосредоточится на развитии музея Москвы как одного из ключевых культурных институтов столицы, реализации новых проектов и расширении международного сотрудничества.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новым директором музея Москвы назначена Мария Баландина, сменив на этом посту Анну Трапкову, сообщает столичный департамент культуры.

"Директором музея Москвы назначена Мария Баландина, сменив на этом посту Анну Трапкову", - говорится в сообщении департамента в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что Баландина большую часть профессионального пути посвятила работе в сфере культуры и искусства.

"На посту директора Мария Александровна сосредоточится на дальнейшем развитии музея Москвы как одного из ключевых культурных институтов столицы, реализации новых проектов и расширении международного сотрудничества", - добавляется в сообщении.

© РИА Новости Перейти в медиабанк Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова на выставке "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" в Музее Москвы на Зубовском бульваре. © РИА Новости Перейти в медиабанк Генеральный директор Музея Москвы Анна Трапкова на выставке "Игорь Кошельков. Звезды оттепели" в Музее Москвы на Зубовском бульваре.

Анна Трапкова возглавляла музей Москвы с 2019 года. Под ее руководством музей реализовал ряд значимых выставочных и просветительских проектов, укрепил статус одного из ведущих городских музеев столицы.

Музей Москвы в 2019–2026 годах: основные достижения

Музей Москвы, основанный в 1896 году, располагается в Провиантских складах – памятнике архитектуры федерального значения. Его фондовая коллекция насчитывает более 920 тысяч единиц хранения, включая крупное собрание археологических артефактов.

В музейное объединение входят Музей археологии Москвы, Музей истории Лефортово, Центр Гиляровского, Музей Зеленограда, музей "Садовое кольцо" и Библиотека имени Н. А. Добролюбова.

Сегодня Музей Москвы работает как центр знаний о городе, изучающий историю и современность столицы, ее развитие и будущее в статусе мирового мегаполиса. Многофункциональный комплекс объединяет исследовательскую, выставочную, лицензированную образовательную и издательскую деятельность, поддерживает молодых современных художников и реализует проекты за пределами собственных площадок.

Художественные эксперименты XX века

В 2019 году Музей Москвы запустил серию крупных выставочных проектов, посвященных художественным экспериментам XX века.

Первой экспозицией цикла стала выставка "Ткани Москвы", открывшаяся осенью 2019 года. Серию продолжили проекты "ВХУТЕМАС 100. Школа авангарда" в 2020–2021 годах, "Электрификация. 100 лет плану ГОЭЛРО" в 2021 году, "Дом моделей. Индустрия образов" в 2023 году и "Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х" в 2024 году.

В 2025 году музей представил выставку "Между Парижем и Москвой. Александра Кольцова-Бычкова и Сергей Бычков". Еще одним проектом стала экспозиция "Волга. Москва. Нева. Саратовские символисты в Москве и Ленинграде 1920–1940-х", работающая в 2025–2026 годах.

Поддержка молодого искусства

В 2020 году в Музее Москвы впервые прошла ярмарка молодого современного искусства blazar, ставшая сателлитом Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow.

Главная задача blazar – открытие и поддержка новых имен, помощь молодым художникам в поиске возможностей для профессионального развития, партнеров и площадок для сотрудничества.

За время работы ярмарка превратилась в пространство для обмена знаниями и опытом, обсуждения путей развития молодого искусства и продвижения некоммерческих инициатив. Такие проекты вместе с коммерческими структурами участвуют в развитии художественной индустрии и формировании открытой культурной среды Москвы и России.

В 2025 году blazar прошел в Музее Москвы в пятый раз. С 2020 по 2025 год ярмарку посетили более 100 тысяч человек.

Театр в музейном пространстве

В 2021 году Музей Москвы совместно с Театром "Практика" запустил первый в столице музейно-театральный проект.

В одном из музейных корпусов появился специально оборудованный зал для постановок – Аудитория. Спектакли проходят здесь на постоянной основе.

Музей продолжает сотрудничать с театрами и творческими мастерскими, а также поддерживает инклюзивные и социальные постановочные проекты.

"Москва без окраин"

Летом 2021 года Музей Москвы запустил флагманский проект "Москва без окраин", посвященный локальной идентичности столичных районов.

Команда музея изучает и представляет историю городских территорий вместе с местными жителями, экспертами и художниками. Проект фиксирует современное состояние районов, собирает личные истории горожан и создает пространство для обсуждения актуальных вопросов развития территорий.

В рамках проекта было реализовано 11 выставок, посвященных тринадцати районам столицы.

Важным этапом развития программы стала выставка "Казань без окраин". Она была подготовлена Музеем Москвы и Национальным музеем Республики Татарстан при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.

В 2025 году проект вышел на городские площадки. В рамках фестиваля "Лето в Москве" Музей Москвы совместно с программой Мэра Москвы "Мой район" открыл выставки сразу в десяти районах столицы.

Новая постоянная экспозиция

В декабре 2024 года в Музее Москвы открылась постоянная экспозиция "История Москвы". Она рассказывает о жизни и быте москвичей разных эпох, архитектуре, культуре и развитии города.

Впервые история столицы представлена в хронологическом диапазоне от первых дьяковских поселений на берегах Москвы-реки в I тысячелетии до нашей эры до начала Великой Отечественной войны.

© Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы © Фото предоставлено пресс-службой Музея Москвы Экспозиция "История Москвы" в Музее Москвы

В экспозицию вошли около 2700 артефактов и произведений искусства. Посетителям представлены археологические находки, живопись, графика, фотографии, редкие книги, предметы быта и декоративно-прикладного искусства, а также архитектурные элементы из коллекции Музея Москвы.

Аудиогид к выставке озвучил актер театра и кино, ректор Школы-студии МХАТ, заслуженный артист Российской Федерации Игорь Золотовицкий.

Для юных посетителей музей подготовил специальный маршрут. Его элементы выполнены в виде интерактивных шкафчиков, расположенных на уровне детского роста. В экспозиции также появились тактильные копии некоторых предметов.

Рост посещаемости

В 2025 году Музей Москвы установил рекорд посещаемости – объединение приняло 1 315 532 человека.

В период с 2012 по 2018 год ежегодная посещаемость составляла в среднем от 700 до 900 тысяч человек.

В 2025 году Музей Москвы стал одним из десяти победителей грантового конкурса "Создание тактильных копий музейных экспонатов", организованного программой "Особый взгляд" благотворительного фонда "Искусство, наука и спорт".

В 2025 году выставка "История Москвы" стала лауреатом Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева в номинации "Музейная экспозиция".

Международный проект со Столичным музеем Китая

В 2026 году Музей Москвы открыл международную выставку "Праздник Весны. Новый год в старом Пекине", подготовленную совместно со Столичным музеем Китая.

Проект реализован при поддержке Департамента культуры города Москвы в рамках цикла международных и национальных выставок на базе городских музеев.

Основу экспозиции составила коллекция Столичного музея Китая. Ее дополнили предметы из российских собраний, включая Государственный Эрмитаж, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук – Кунсткамеру, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственный музей Востока и Государственный музей истории религии. Всего было представлено около 300 экспонатов.

Рекорды "Ночи в музее"

В 2025 и 2026 годах Музей Москвы зафиксировал рекордную посещаемость во время акции "Ночь в музее".

В 2025 году музей и его филиалы подготовили праздничную программу с городскими прогулками в сопровождении экскурсоводов Городского экскурсионного бюро, лекциями, музейным ралли "Тур Культур", иммерсивным спектаклем и ночным шахматным турниром.

На площадке выступил Антон Токарев, исполнивший кавер на песню группы Hi-Fi "Седьмой лепесток". В программу также вошел "Московский рейв" Антохи МС. В общей сложности мероприятия акции в музейном объединении посетили 25 016 человек.

В 2026 году программа включала экскурсии, концерты, мастер-классы, лекции, шахматный турнир и мини-турнир по го.

Главной площадкой стал двор Провиантских складов, где прошли концерты группы Settlers и исполнительницы Тоси Чайкиной.