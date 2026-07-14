Более 10 районных подстанций "АО "ОЭК" в Москве украсили граффити

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Одиннадцать районных подстанций "АО "ОЭК" украсили граффити в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"11 районных подстанций "АО "ОЭК" украсили граффити. Рисунки наносили профессиональные художники в соответствии с согласованным макетом", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".

Уточняется, что художники подобрали цвета будущего изображения, учитывая оформление прилегающей инфраструктуры: зданий, детских площадок и других объектов, чтобы рисунок на трансформаторной подстанции гармонировал с ними.