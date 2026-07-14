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Более 10 районных подстанций "АО "ОЭК" в Москве украсили граффити - РИА Новости, 16.07.2026
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Более 10 районных подстанций "АО "ОЭК" в Москве украсили граффити

В Москве 11 подстанций «АО «ОЭК» украсили граффити

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыГраффити на подстанции АО "ОЭК"
Граффити на подстанции АО ОЭК - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Граффити на подстанции АО "ОЭК"
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Одиннадцать районных подстанций "АО "ОЭК" украсили граффити в Москве, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"11 районных подстанций "АО "ОЭК" украсили граффити. Рисунки наносили профессиональные художники в соответствии с согласованным макетом", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
Уточняется, что художники подобрали цвета будущего изображения, учитывая оформление прилегающей инфраструктуры: зданий, детских площадок и других объектов, чтобы рисунок на трансформаторной подстанции гармонировал с ними.
"Самовольно размещать граффити и рекламные рисунки запрещено. Решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия", - напомнили в комплексе.
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