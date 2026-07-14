Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманули московскую школьницу на миллион рублей - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:06 14.07.2026
Мошенники обманули московскую школьницу на миллион рублей

В Москве мошенники обманули девочку на 1 млн рублей под предлогом декларирования

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Полицейский автомобиль . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве телефонные мошенники обманули 14-летнюю девочку на сумму более 1 миллиона рублей под предлогом декларирования денег.
  • Девочка передала персональные данные незнакомцу в интернете, после чего ее убедили «обезопасить» деньги, показав квартиру по видеосвязи, передав курьеру 300 тысяч рублей и оставив ключи около дома.
  • Правоохранители задержали 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека, им предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули на 1 миллион рублей 14-летнюю девочку в Москве под предлогом декларирования денег, сообщает пресс-служба СК РФ.
«
"По данным следствия, 14‑летняя москвичка в интернете познакомилась с неизвестным и передала ему персональные данные. Далее девочке поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом "декларирования средств" ее убедили, что нужно срочно обезопасить деньги", - сообщили в пресс-службе.
Одна из соучастниц телефонных аферистов, забравших имущество семьи москвичей стоимостью свыше 16 миллионов рублей - РИА Новости, 1920, 18.05.2026
В Москве мошенники обманули подростка на 16 миллионов рублей
18 мая, 08:04
Так, девочка по видеосвязи показала квартиру, передала курьеру 300 тысяч рублей и оставила ключи около дома, а также отключила сигнализацию. Пятнадцатилетний соучастник мошенников проник в квартиру на Соколово‑Мещерской улице, распилил сейф и похитил деньги, ювелирные украшения и золотые монеты.
В СК РФ рассказали, что похищенное было распределено между участниками схемы: ценности передали неустановленному лицу, денежные средства 20‑летнему соучастнику, который конвертировал их в криптовалюту и отправил кураторам. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей.
Правоохранители задержали по подозрению в преступлении 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса они полностью признали вину.
Следователи устанавливают организаторов преступной схемы и иных соучастников, а также проверяют возможную причастность обвиняемых к иным преступлениям.
В СК РФ напомнили, что не стоит передавать кому-либо ключи и оставлять их в общедоступных местах. Подчеркивается, что правоохранители и сотрудники банков не просят перевести деньги, конвертировать их в криптовалюту или "задекларировать" средства.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Москве мошенники обманули школьницу более чем на пять миллионов рублей
14 января, 17:22
 
ПроисшествияРоссияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала