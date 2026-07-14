Мошенники обманули московскую школьницу на миллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве телефонные мошенники обманули 14-летнюю девочку на сумму более 1 миллиона рублей под предлогом декларирования денег.

Девочка передала персональные данные незнакомцу в интернете, после чего ее убедили «обезопасить» деньги, показав квартиру по видеосвязи, передав курьеру 300 тысяч рублей и оставив ключи около дома.

Правоохранители задержали 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека, им предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули на 1 миллион рублей 14-летнюю девочку в Москве под предлогом декларирования денег, сообщает пресс-служба Телефонные мошенники обманули на 1 миллион рублей 14-летнюю девочку в Москве под предлогом декларирования денег, сообщает пресс-служба СК РФ.

« "По данным следствия, 14‑летняя москвичка в интернете познакомилась с неизвестным и передала ему персональные данные. Далее девочке поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом "декларирования средств" ее убедили, что нужно срочно обезопасить деньги", - сообщили в пресс-службе.

Так, девочка по видеосвязи показала квартиру, передала курьеру 300 тысяч рублей и оставила ключи около дома, а также отключила сигнализацию. Пятнадцатилетний соучастник мошенников проник в квартиру на Соколово‑Мещерской улице, распилил сейф и похитил деньги, ювелирные украшения и золотые монеты.

СК РФ рассказали, что похищенное было распределено между участниками схемы: ценности передали неустановленному лицу, денежные средства 20‑летнему соучастнику, который конвертировал их в криптовалюту и отправил кураторам. Общий ущерб превысил 1 миллион рублей.

Правоохранители задержали по подозрению в преступлении 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса они полностью признали вину.

Следователи устанавливают организаторов преступной схемы и иных соучастников, а также проверяют возможную причастность обвиняемых к иным преступлениям.