Мошенники обманули московскую школьницу на миллион рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве телефонные мошенники обманули 14-летнюю девочку на сумму более 1 миллиона рублей под предлогом декларирования денег.
- Девочка передала персональные данные незнакомцу в интернете, после чего ее убедили «обезопасить» деньги, показав квартиру по видеосвязи, передав курьеру 300 тысяч рублей и оставив ключи около дома.
- Правоохранители задержали 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека, им предъявлено обвинение в краже в особо крупном размере.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули на 1 миллион рублей 14-летнюю девочку в Москве под предлогом декларирования денег, сообщает пресс-служба СК РФ.
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"По данным следствия, 14‑летняя москвичка в интернете познакомилась с неизвестным и передала ему персональные данные. Далее девочке поступали звонки от лиц, представлявшихся сотрудниками правоохранительных органов. Под предлогом "декларирования средств" ее убедили, что нужно срочно обезопасить деньги", - сообщили в пресс-службе.
Так, девочка по видеосвязи показала квартиру, передала курьеру 300 тысяч рублей и оставила ключи около дома, а также отключила сигнализацию. Пятнадцатилетний соучастник мошенников проник в квартиру на Соколово‑Мещерской улице, распилил сейф и похитил деньги, ювелирные украшения и золотые монеты.
Правоохранители задержали по подозрению в преступлении 15-летнего подростка и 20-летнего молодого человека. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ "Кража, совершенная в особо крупном размере". С обвиняемыми проведены следственные действия, в ходе допроса они полностью признали вину.
Следователи устанавливают организаторов преступной схемы и иных соучастников, а также проверяют возможную причастность обвиняемых к иным преступлениям.
В СК РФ напомнили, что не стоит передавать кому-либо ключи и оставлять их в общедоступных местах. Подчеркивается, что правоохранители и сотрудники банков не просят перевести деньги, конвертировать их в криптовалюту или "задекларировать" средства.