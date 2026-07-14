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Психолог объяснил, почему нельзя отвечать мошенникам в спешке - РИА Новости, 14.07.2026
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16:58 14.07.2026
Психолог объяснил, почему нельзя отвечать мошенникам в спешке

Психолог Хорс: спешка рассеивает внимание, и человек может назвать личные данные

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушка с мобильным телефоном
Девушка с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Разговоры с мошенниками в спешке мешают человеку анализировать информацию и могут привести к раскрытию личных данных, предупредил кандидат психологических наук и практикующий психолог Михаил Хорс.
  • Жертвы телефонных мошенников делятся на две категории: системные, которые попадаются из-за отсутствия критического мышления, и случайные, которые попадаются по невнимательности.
  • Единственный способ защититься от мошенников — взять паузу, перезвонить по официальному номеру или прервать разговор.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Разговоры с мошенниками в спешке мешают человеку анализировать информацию и сконцентрироваться, из-за чего он может назвать личные данные, поэтому не стоит обсуждать с ними что‑либо на бегу, предупредил кандидат психологических наук и практикующий психолог Михаил Хорс.
"Не разговаривайте на бегу. Если вы спешите, ваш мозг не успевает анализировать информацию. И ни в коем случае не озвучивайте явки-пароли, которые у вас просят. Никаких кодов из СМС, никаких пин-кодов - это ваша личная тайна", - сказал Хорс aif.ru.
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По словам психолога, жертв телефонных мошенников можно разделить на две категории. Первая - системные, которые попадаются снова и снова из-за отсутствия критического мышления, отметил Хорс. Вторая - случайные, которые один раз попадаются по невнимательности, когда спешат и отвлекаются, добавил он.
Психолог подчеркнул, что в стрессовой ситуации человек теряет бдительность. Единственный способ защититься - взять паузу, перезвонить по официальному номеру или прервать разговор, заключил Хорс.
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