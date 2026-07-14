Россиян предупредили о схеме мошенничества с предоплатой за туры

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель предупредил о мошенниках, предлагающих горящие туры по ценам значительно ниже рыночных.

Злоумышленники используют схемы с «бесплатными» экскурсиями, фейковыми сайтами перевозчиков и агрегаторов, а также бронированием «отелей-призраков».

Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется проверять наличие тура на официальном сайте туроператора, покупать билеты в официальных приложениях авиакомпаний и РЖД, бронировать жилье через проверенные сервисы и использовать безопасные платформы для платежей за границей.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам горящие туры по ценам значительно ниже рыночных, чтобы после предоплаты исчезнуть или имитировать работу, присылая фальшивые договоры, предупредил руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта "Моифинансы.рф" Дмитрий Модель.

« "Злоумышленники предлагают туры в популярные места по ценам значительно ниже рыночных. После получения предоплаты они либо перестают выходить на связь, либо продолжают имитировать работу: присылают поддельные подтверждения брони и фальшивые договоры, выигрывая время для новых жертв", - сказал Модель "Газете.Ru".

По словам эксперта, еще одна популярная схема мошенников - "бесплатные" экскурсии, которые на месте оборачиваются платой за вход, питание и походами по "партнерским" магазинам, что в итоге обходится дороже обычных экскурсий. Также мошенники создают фейковые сайты перевозчиков и популярных агрегаторов, предлагая билеты по заниженным ценам: после ввода данных покупатель теряет и деньги, и билет, а его реквизиты попадают к преступникам, отметил Модель.

Эксперт добавил, что еще одна схема - бронирование "отелей-призраков": туристы приезжают по адресу и не находят жилья или видят объект, не соответствующий фото. За границей аферисты предлагают аренду авто и экскурсии с предоплатой на личный номер телефона или через неизвестные сервисы, а после перевода исчезают, подчеркнул Модель.