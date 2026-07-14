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Россиян предупредили о схеме мошенничества с предоплатой за туры - РИА Новости, 14.07.2026
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15:56 14.07.2026 (обновлено: 19:08 14.07.2026)
Россиян предупредили о схеме мошенничества с предоплатой за туры

НИФИ Минфина: мошенники предлагают россиянам горящие туры по ценам ниже рыночных

© Depositphotos.com / foottooВывеска отеля
Вывеска отеля - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Depositphotos.com / foottoo
Вывеска отеля . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель предупредил о мошенниках, предлагающих горящие туры по ценам значительно ниже рыночных.
  • Злоумышленники используют схемы с «бесплатными» экскурсиями, фейковыми сайтами перевозчиков и агрегаторов, а также бронированием «отелей-призраков».
  • Чтобы не стать жертвой мошенников, рекомендуется проверять наличие тура на официальном сайте туроператора, покупать билеты в официальных приложениях авиакомпаний и РЖД, бронировать жилье через проверенные сервисы и использовать безопасные платформы для платежей за границей.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мошенники предлагают россиянам горящие туры по ценам значительно ниже рыночных, чтобы после предоплаты исчезнуть или имитировать работу, присылая фальшивые договоры, предупредил руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта "Моифинансы.рф" Дмитрий Модель.
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"Злоумышленники предлагают туры в популярные места по ценам значительно ниже рыночных. После получения предоплаты они либо перестают выходить на связь, либо продолжают имитировать работу: присылают поддельные подтверждения брони и фальшивые договоры, выигрывая время для новых жертв", - сказал Модель "Газете.Ru".

По словам эксперта, еще одна популярная схема мошенников - "бесплатные" экскурсии, которые на месте оборачиваются платой за вход, питание и походами по "партнерским" магазинам, что в итоге обходится дороже обычных экскурсий. Также мошенники создают фейковые сайты перевозчиков и популярных агрегаторов, предлагая билеты по заниженным ценам: после ввода данных покупатель теряет и деньги, и билет, а его реквизиты попадают к преступникам, отметил Модель.
Эксперт добавил, что еще одна схема - бронирование "отелей-призраков": туристы приезжают по адресу и не находят жилья или видят объект, не соответствующий фото. За границей аферисты предлагают аренду авто и экскурсии с предоплатой на личный номер телефона или через неизвестные сервисы, а после перевода исчезают, подчеркнул Модель.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, стоит проверять наличие тура на официальном сайте туроператора, советует эксперт. По его словам, все легальные турагентства внесены в Единый федеральный реестр турагентов на сайте Минэкономразвития. Билеты стоит покупать только в официальных приложениях авиакомпаний и РЖД, а жилье бронировать через проверенные сервисы, сверяя информацию с сайтом отеля и подтверждая бронь, порекомендовал Модель. Платежи за границей лучше проводить через безопасные платформы, избегая переводов на частные карты и по возможности договариваясь о постоплате, заключил эксперт.
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