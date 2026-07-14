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Названы дни, в которые мошенники звонят россиянам чаще всего - РИА Новости, 14.07.2026
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04:44 14.07.2026
Названы дни, в которые мошенники звонят россиянам чаще всего

МТС: мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда.
  • В первом полугодии 2026 года нежелательные звонки чаще всего поступали людям в возрасте 35–44 лет.
  • Эксперты советуют сохранять бдительность и не сообщать личные данные при подозрительных звонках.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда - в это время люди чаще всего заняты рабочими делами и не ожидают звонка от афериста, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"Чаще всего нежелательные звонки совершаются во вторник или среду в районе 15:00. В это время люди чаще всего заняты рабочими или личными делами и не ожидают звонка от мошенников, чем злоумышленники и пользуются", - рассказали там.
По данным аналитиков сервиса, в первом полугодии 2026 года нежелательные звонки чаще всего поступали людям в возрасте 35-44 лет, у 20% из которых есть дети.
Эксперты напомнили, что мошенники могут позвонить в любой момент, поэтому стоит сохранять бдительность независимо от времени суток. "Не сообщайте личные данные, коды из смс и не переходите по потенциально опасным ссылкам. При подозрительном звонке немедленно прекратите разговор", - посоветовали в сервисе.
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