Названы дни, в которые мошенники звонят россиянам чаще всего

Краткий пересказ от РИА ИИ Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда.

В первом полугодии 2026 года нежелательные звонки чаще всего поступали людям в возрасте 35–44 лет.

Эксперты советуют сохранять бдительность и не сообщать личные данные при подозрительных звонках.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мошенники чаще всего звонят россиянам по вторникам и средам после обеда - в это время люди чаще всего заняты рабочими делами и не ожидают звонка от афериста, рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

"Чаще всего нежелательные звонки совершаются во вторник или среду в районе 15:00. В это время люди чаще всего заняты рабочими или личными делами и не ожидают звонка от мошенников, чем злоумышленники и пользуются", - рассказали там.

По данным аналитиков сервиса, в первом полугодии 2026 года нежелательные звонки чаще всего поступали людям в возрасте 35-44 лет, у 20% из которых есть дети.