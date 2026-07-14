За неделю из-за атак ВСУ погибли 40 мирных жителей России

Посол отметил, что украинские военные совершили серию атак на гражданский пассажирский транспорт, жилые дома, объекты социальной и энергетической инфраструктуры, а также на автозаправочные станции и базы горюче-смазочных материалов. По его словам, такие удары были направлены на создание "невыносимых условий для жизни людей".

Среди наиболее резонансных инцидентов Мирошник выделил удар беспилотника по пассажирскому автобусу в районе поселка Старобешево в ДНР, в результате которого пострадали девять человек, атаку дрона на рейсовый автобус в Белгородской области, где были ранены восемь человек, включая троих детей, а также обстрел Белгорода из РСЗО HIMARS, при котором погиб один мирный житель и еще трое получили ранения. Кроме того, в результате атак ВСУ, по его словам, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.