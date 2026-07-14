За неделю из-за атак ВСУ погибли 40 мирных жителей России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов ВСУ погибли 40 мирных жителей России, еще 272 человека пострадали.
- ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 5935 боеприпасов за неделю.
- Среди наиболее пострадавших регионов — Белгородская область, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сорок мирных жителей России погибли, 272 пострадали из-за обстрелов ВСУ за неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека, в том числе 13 детей, погибли 40 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
ВСУ атаковали Энергодар
Вчера, 11:11
Он уточнил, что всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 5935 боеприпасов. Среднее число ударов достигло 850 прилетов в сутки.
Посол отметил, что украинские военные совершили серию атак на гражданский пассажирский транспорт, жилые дома, объекты социальной и энергетической инфраструктуры, а также на автозаправочные станции и базы горюче-смазочных материалов. По его словам, такие удары были направлены на создание "невыносимых условий для жизни людей".
Наибольшее число пострадавших, согласно сводке, зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Среди наиболее резонансных инцидентов Мирошник выделил удар беспилотника по пассажирскому автобусу в районе поселка Старобешево в ДНР, в результате которого пострадали девять человек, атаку дрона на рейсовый автобус в Белгородской области, где были ранены восемь человек, включая троих детей, а также обстрел Белгорода из РСЗО HIMARS, при котором погиб один мирный житель и еще трое получили ранения. Кроме того, в результате атак ВСУ, по его словам, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.