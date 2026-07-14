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За неделю из-за атак ВСУ погибли 40 мирных жителей России - РИА Новости, 14.07.2026
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13:32 14.07.2026
За неделю из-за атак ВСУ погибли 40 мирных жителей России

Мирошник: за неделю из-за атак ВСУ погибли 40 мирных жителей России

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов ВСУ погибли 40 мирных жителей России, еще 272 человека пострадали.
  • ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 5935 боеприпасов за неделю.
  • Среди наиболее пострадавших регионов — Белгородская область, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Сорок мирных жителей России погибли, 272 пострадали из-за обстрелов ВСУ за неделю, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"За неделю с 6 по 12 июля от обстрелов украинских нацистов пострадали 312 мирных жителей: ранены 272 человека, в том числе 13 детей, погибли 40 человек, в том числе 1 несовершеннолетний", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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Он уточнил, что всего за неделю ВСУ выпустили по гражданским объектам на территории России не менее 5935 боеприпасов. Среднее число ударов достигло 850 прилетов в сутки.
Посол отметил, что украинские военные совершили серию атак на гражданский пассажирский транспорт, жилые дома, объекты социальной и энергетической инфраструктуры, а также на автозаправочные станции и базы горюче-смазочных материалов. По его словам, такие удары были направлены на создание "невыносимых условий для жизни людей".
Наибольшее число пострадавших, согласно сводке, зафиксировано в Белгородской области, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Среди наиболее резонансных инцидентов Мирошник выделил удар беспилотника по пассажирскому автобусу в районе поселка Старобешево в ДНР, в результате которого пострадали девять человек, атаку дрона на рейсовый автобус в Белгородской области, где были ранены восемь человек, включая троих детей, а также обстрел Белгорода из РСЗО HIMARS, при котором погиб один мирный житель и еще трое получили ранения. Кроме того, в результате атак ВСУ, по его словам, были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии в Крыму, Запорожской и Херсонской областях.
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