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Миронов предложил полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов - РИА Новости, 14.07.2026
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04:19 14.07.2026
Миронов предложил полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

Миронов предложил увеличить компенсацию расходов инвалидов за ЖКХ до 100%

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов инвалидов и семей с детьми-инвалидами за ЖКХ до 100%.
  • В настоящее время инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют половину таких расходов, законопроект о повышении компенсации будет внесен на рассмотрение Думы во вторник.
  • Миронов также предложил предоставить налоговые льготы предприятиям, занимающимся трудоустройством инвалидов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов инвалидов и семей с детьми-инвалидами за ЖКХ до 100%.
Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Думы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют половину таких расходов.
"Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50 процентов до 100 процентов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
По мнению автора проекта, реализация данной меры поможет сохранить для инвалидов и семей с детьми-инвалидами доступное жилье и укрепить доверие к системе социальной защиты.
В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что инициатива партии затрагивает интересы почти 12 миллионов граждан с инвалидностью. Кроме того, он предложил предоставить налоговые льготы предприятиям, занимающимся трудоустройством инвалидов.
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