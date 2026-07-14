Миронов предложил полностью компенсировать расходы на ЖКХ для инвалидов

Краткий пересказ от РИА ИИ Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов инвалидов и семей с детьми-инвалидами за ЖКХ до 100%.

В настоящее время инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют половину таких расходов, законопроект о повышении компенсации будет внесен на рассмотрение Думы во вторник.

Миронов также предложил предоставить налоговые льготы предприятиям, занимающимся трудоустройством инвалидов.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил увеличить компенсацию расходов инвалидов и семей с детьми-инвалидами за ЖКХ до 100%.

Законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение Думы во вторник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. В настоящее время инвалидам и семьям с детьми-инвалидами компенсируют половину таких расходов.

"Проект федерального закона направлен на повышение уровня компенсации расходов инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на оплату жилых помещений, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт: с действующих 50 процентов до 100 процентов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

По мнению автора проекта, реализация данной меры поможет сохранить для инвалидов и семей с детьми-инвалидами доступное жилье и укрепить доверие к системе социальной защиты.