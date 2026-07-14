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Минсельхоз запустил горячую линию по вопросу обеспечения аграриев топливом - РИА Новости, 14.07.2026
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16:33 14.07.2026
Минсельхоз запустил горячую линию по вопросу обеспечения аграриев топливом

Минсельхоз РФ запустил горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Сельскохозяйственная техника. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минсельхоз России запустил горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом.
  • По горячей линии могут обратиться сельхозорганизации, фермеры и предприятия торговли, указав регион, вид топлива и характер проблемы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минсельхоз России запустил горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом, сообщили в министерстве.
«

"Запустили горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом", - говорится в сообщении.

В ведомстве объяснили, что по ней могут обратиться сельхозорганизации и фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли.
Обращающимся необходимо указать регион, вид топлива и характер проблемы: отсутствие горюче-смазочных материалов, высокая цена или ограничения при заправке, привели пример в министерстве.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.
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