Минсельхоз запустил горячую линию по вопросу обеспечения аграриев топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минсельхоз России запустил горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом.
- По горячей линии могут обратиться сельхозорганизации, фермеры и предприятия торговли, указав регион, вид топлива и характер проблемы.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минсельхоз России запустил горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом, сообщили в министерстве.
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"Запустили горячую линию по вопросам обеспечения аграриев топливом", - говорится в сообщении.
В ведомстве объяснили, что по ней могут обратиться сельхозорганизации и фермеры, а также предприятия оптовой и розничной торговли.
Обращающимся необходимо указать регион, вид топлива и характер проблемы: отсутствие горюче-смазочных материалов, высокая цена или ограничения при заправке, привели пример в министерстве.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина и дизтоплива, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.