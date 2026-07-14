ВС России поразили сухогруз и танкер в Одесской области

Краткий пересказ от РИА ИИ В порту "Южный" Одесской области поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения.

Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, включая семь резервуаров с ГСМ.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В порту "Южный" Одесской области поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения, также на переходе в порт Одесса поражен танкер, сообщили в Минобороны РФ.

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"Поражены в Одесской области: порт "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") – объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ", - сообщило минобороны.