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ВС России поразили сухогруз и танкер в Одесской области - РИА Новости, 14.07.2026
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09:09 14.07.2026 (обновлено: 09:14 14.07.2026)
ВС России поразили сухогруз и танкер в Одесской области

Минобороны: ВС России поразили сухогруз и танкер в Одесской области

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКомандный пункт
Командный пункт - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В порту "Южный" Одесской области поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения.
  • Также поражены объекты портовой инфраструктуры в Одесской области, включая семь резервуаров с ГСМ.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В порту "Южный" Одесской области поражен сухогруз, доставлявший грузы военного назначения, также на переходе в порт Одесса поражен танкер, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на вторник ВС РФ нанесли групповые удары по объектам в Киеве и в Одесской области.
"Поражены в Одесской области: порт "Южный" (государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный") – объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов и семь резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ", - сообщило минобороны.
Кроме того, по информации МО РФ, в порту "Южный" на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения, а также танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса.
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