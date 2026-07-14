Мельникова рассказала, за кого болела на чемпионате мира по футболу

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила РИА Новости, что болела за сборную Конго на чемпионате мира по футболу, но после вылета команды отдает предпочтение национальным командам Испании и Аргентины.

"Изначально болела за сборную Конго, которые эффектно появились на чемпионате мира. Сейчас же из тех, кто остался, симпатизируют Испания и Аргентина", - сказала Мельникова.