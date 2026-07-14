Рейтинг@Mail.ru
Мельникова рассказала, за кого болела на чемпионате мира по футболу - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:03 14.07.2026
Мельникова рассказала, за кого болела на чемпионате мира по футболу

Мельникова заявила, что болела за сборную Конго на чемпионате мира по футболу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАнгелина Мельникова
Ангелина Мельникова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Ангелина Мельникова. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мельникова изначально болела за сборную Конго на чемпионате мира по футболу.
  • После вылета сборной Конго Мельникова стала поддерживать национальные команды Испании и Аргентины.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова заявила РИА Новости, что болела за сборную Конго на чемпионате мира по футболу, но после вылета команды отдает предпочтение национальным командам Испании и Аргентины.
Мировое первенство в США, Мексике и Канаде завершится 19 июля.
"Изначально болела за сборную Конго, которые эффектно появились на чемпионате мира. Сейчас же из тех, кто остался, симпатизируют Испания и Аргентина", - сказала Мельникова.
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
В МОК пожаловались на Инфантино
Вчера, 17:19
 
ФутболСпортАнгелина МельниковаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    A. Ito
    А. Корнеева
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    А. Соснович
    622
    366
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала