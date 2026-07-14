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В Минпромторге рассказали о борьбе с псевдопроизводителями одежды - РИА Новости, 14.07.2026
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08:46 14.07.2026
В Минпромторге рассказали о борьбе с псевдопроизводителями одежды

В Минпромторге рассказали о новом механизме оценки производителей одежды

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРабота швейной фабрики
Работа швейной фабрики - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа швейной фабрики. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы Минпромторга России Иван Куликов рассказал о новом механизме оценки производителей с помощью системы маркировки для выявления «псевдопроизводителей».
  • Новый механизм оценки производителей маркируемых товаров призван отсечь от системы компании-фантомы, которые заявляют себя российскими производителями, но фактически не имеют производства, оборудования, сотрудников или складских запасов.
  • Под «псевдопроизводителями» понимаются компании, которые под видом российских товаров реализуют «серый» импорт, контрафакт или продукцию, не соответствующую заявленным характеристикам.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Новый механизм оценки производителей с помощью системы маркировки позволит выявлять "псевдопроизводителей", рассказал в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга России Иван Куликов.
"Для выявления таких "игроков" совместно с оператором системы "Честный Знак" - Центром развития перспективных технологий - уже запустили новый механизм оценки производителей маркируемых товаров, который планируем использовать на постоянной основе. Он должен отсечь от системы компании-фантомы, которые заявляют себя российскими производителями, но фактически не имеют производства, оборудования, сотрудников или складских запасов", - сказал Куликов, отвечая на вопрос, как в РФ борются в "псевдопроизводителями" в легкой промышленности.
Он пояснил, что под "псевдопроизводителями" понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют "серый" импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Борьба с такими производителями играет важную роль в выстраивании честной и устойчивой рыночной среды.
"Безусловно, это негативно влияет на рынок и конкурентоспособность добросовестных производителей, а также бьет по доверию потребителей", - подчеркнул Куликов.
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