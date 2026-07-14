В Минпромторге рассказали о борьбе с псевдопроизводителями одежды

Он пояснил, что под "псевдопроизводителями" понимаются такие компании, которые под видом российских товаров реализуют "серый" импорт, контрафакт или продукцию, которая не соответствует заявленным характеристикам. Борьба с такими производителями играет важную роль в выстраивании честной и устойчивой рыночной среды.