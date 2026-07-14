Темрезов сообщил о поступлении 61 единицы медоборудования в больницы КЧР

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В центральные районные больницы Карачаево-Черкесской Республики — Малокарачаевскую, Усть-Джегутинскую, Урупскую и Хабезскую — поступила 61 единица современного медицинского оборудования и уже введена в эксплуатацию, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Вся техника прошла необходимые пусконаладочные работы, функционирует стабильно и готова к повседневному использованию, уточнил он.

Глава республики указал, что велоэргометр, тренажер интерактивный реабилитационный для функциональной терапии, система очистки дыхательных путей, беговые дорожки, система для оценки лечения пациентов с нарушениями когнитивных функций и другие современные аппараты позволят существенно расширить спектр восстановительных процедур, сделать медицинскую реабилитацию более доступной, эффективной и приближенной к жителям каждого района.

"Наша цель — создать на территории республики систему качественной реабилитационной помощи, чтобы каждый пациент мог быстрее вернуться к полноценной жизни. Работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения будет продолжена", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере "Макс".