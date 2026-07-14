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Темрезов сообщил о поступлении 61 единицы медоборудования в больницы КЧР - РИА Новости, 14.07.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
15:15 14.07.2026
Темрезов сообщил о поступлении 61 единицы медоборудования в больницы КЧР

Рашид Темрезов сообщил о поступлении 61 единицы медоборудования в больницы КЧР

© Фото : Рашид Темрезов/MAXВ центральные районные больницы Карачаево-Черкесской Республики поступило современное медицинское оборудование
В центральные районные больницы Карачаево-Черкесской Республики поступило современное медицинское оборудование - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Рашид Темрезов/MAX
В центральные районные больницы Карачаево-Черкесской Республики поступило современное медицинское оборудование
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В центральные районные больницы Карачаево-Черкесской Республики — Малокарачаевскую, Усть-Джегутинскую, Урупскую и Хабезскую — поступила 61 единица современного медицинского оборудования и уже введена в эксплуатацию, сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Вся техника прошла необходимые пусконаладочные работы, функционирует стабильно и готова к повседневному использованию, уточнил он.
Глава республики указал, что велоэргометр, тренажер интерактивный реабилитационный для функциональной терапии, система очистки дыхательных путей, беговые дорожки, система для оценки лечения пациентов с нарушениями когнитивных функций и другие современные аппараты позволят существенно расширить спектр восстановительных процедур, сделать медицинскую реабилитацию более доступной, эффективной и приближенной к жителям каждого района.
"Наша цель — создать на территории республики систему качественной реабилитационной помощи, чтобы каждый пациент мог быстрее вернуться к полноценной жизни. Работа по укреплению материально-технической базы здравоохранения будет продолжена", — написал Темрезов в своем канале в мессенджере "Макс".
Повышение доступности высококвалифицированной помощи в Карачаево-Черкесии реализуется в рамках федпрограммы "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" нацпроекта "Продолжительная активная жизнь".
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Карачаево-Черкесская РеспубликаРашид ТемрезовМедицинаЗдоровье
 
 
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