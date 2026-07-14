В Забайкалье ливни подтопили четыре жилых дома

Краткий пересказ от РИА ИИ В Забайкалье подтоплены четыре жилых дома и 57 приусадебных участков после сильных ливней.

Наиболее интенсивные дожди прошли в Читинском, Тунгокоченском, Чернышевском и Могочинском муниципалитетах, вызвав подъем воды в реках и локальные подтопления автодорог.

Для ликвидации последствий привлечены 44 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и три единицы техники.

ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Четыре жилых дома и 57 приусадебных участков подтоплены в Забайкалье после сильных ливней из-за циклона, сообщает региональный главк МЧС России.

По данным ведомства, наиболее интенсивные дожди прошли в Читинском, Тунгокоченском, Чернышевском и Могочинском муниципалитетах, вызвав подъём воды в реках и локальные подтопления автодорог.

"По оперативным данным, всего на территории края подтоплено четыре жилых дома и 57 приусадебных участков, нарушено дорожное сообщение на семи участках в трех муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ситуация находится на контроле, проводится мониторинг уровня воды на реках, для ликвидации последствий непогоды дополнительно направлены силы и средства.

Всего привлечены 44 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и три единицы техники.