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В Забайкалье ливни подтопили четыре жилых дома - РИА Новости, 14.07.2026
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16:36 14.07.2026
В Забайкалье ливни подтопили четыре жилых дома

МЧС: в Забайкалье ливни подтопили четыре жилых дома и 57 приусадебных участков

© Фото : МЧС Забайкальского края/MAXПаводковая обстановка в Забайкальском крае
Паводковая обстановка в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : МЧС Забайкальского края/MAX
Паводковая обстановка в Забайкальском крае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Забайкалье подтоплены четыре жилых дома и 57 приусадебных участков после сильных ливней.
  • Наиболее интенсивные дожди прошли в Читинском, Тунгокоченском, Чернышевском и Могочинском муниципалитетах, вызвав подъем воды в реках и локальные подтопления автодорог.
  • Для ликвидации последствий привлечены 44 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и три единицы техники.
ВЛАДИВОСТОК, 14 июл - РИА Новости. Четыре жилых дома и 57 приусадебных участков подтоплены в Забайкалье после сильных ливней из-за циклона, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, наиболее интенсивные дожди прошли в Читинском, Тунгокоченском, Чернышевском и Могочинском муниципалитетах, вызвав подъём воды в реках и локальные подтопления автодорог.
"По оперативным данным, всего на территории края подтоплено четыре жилых дома и 57 приусадебных участков, нарушено дорожное сообщение на семи участках в трех муниципальных образованиях", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ситуация находится на контроле, проводится мониторинг уровня воды на реках, для ликвидации последствий непогоды дополнительно направлены силы и средства.
Всего привлечены 44 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и три единицы техники.
Также в готовности находится аэромобильная группировка ГУМЧС, добавили в ведомстве.
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