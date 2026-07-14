Россия готова обсуждать с НАСА сотрудничество по станциям, заявил Мантуров

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций, особенно для оказания взаимной помощи при нештатных ситуациях, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.