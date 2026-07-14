Россия готова обсуждать с НАСА сотрудничество по станциям, заявил Мантуров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций, особенно для оказания взаимной помощи при нештатных ситуациях, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Мантуров посетил космодром Байконур, где принял участие в запуске к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-29". Также вице-премьер РФ провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, в ходе которой обсуждались нынешние и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере.
"Готовы к обсуждению перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций. Здесь особое значение придаем возможности оказания взаимной помощи при возникновении внештатных ситуаций", - сказал Мантуров, слова которого приводит его секретариат.