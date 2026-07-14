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Россия готова обсуждать с НАСА сотрудничество по станциям, заявил Мантуров - РИА Новости, 14.07.2026
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18:32 14.07.2026 (обновлено: 19:52 14.07.2026)
Россия готова обсуждать с НАСА сотрудничество по станциям, заявил Мантуров

Мантуров: Россия готова обсуждать с НАСА сотрудничество по орбитальным станциям

© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и глава НАСА Джаред Айзекман во время встречи на Байконуре. 14 июля 2026
Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и глава НАСА Джаред Айзекман во время встречи на Байконуре. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Пресс-служба правительства РФ
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Первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и глава НАСА Джаред Айзекман во время встречи на Байконуре. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия готова к обсуждению с НАСА перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций, особенно для оказания взаимной помощи при нештатных ситуациях, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Мантуров посетил космодром Байконур, где принял участие в запуске к МКС пилотируемого корабля "Союз МС-29". Также вице-премьер РФ провел рабочую встречу с руководителем НАСА Джаредом Айзекманом, в ходе которой обсуждались нынешние и перспективные направления сотрудничества России и США в космической сфере.
"Готовы к обсуждению перспектив сотрудничества по линии национальных орбитальных станций. Здесь особое значение придаем возможности оказания взаимной помощи при возникновении внештатных ситуаций", - сказал Мантуров, слова которого приводит его секретариат.
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РоссияНАСАДенис МантуровДжаред АйзекманБайконур (город)США
 
 
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