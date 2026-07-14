Космические программы находятся вне политики, заявил Мантуров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мантуров заявил, что космические программы находятся вне политики.
- Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17:48 мск 14 июля, командир корабля — российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры — Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Космические программы находятся вне политики, это подтверждают ежегодные совместные полеты космонавтов РФ и астронавтов США, заявил во вторник первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17.48 мск 14 июля. Командир корабля - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры - его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон.
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"Космические программы, они вне политики, и это доказывает то, что ежегодно полеты осуществляются как нашими кораблями с американскими астронавтами, так и в Соединенных Штатах на их кораблях с нашими космонавтами. Поэтому они вместе живут, вместе работают, вместе проводят научные эксперименты и продвигают, таким образом, международное сотрудничество в области космоса", - сказал Мантуров в интервью ИС "Вести".