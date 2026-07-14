Космические программы находятся вне политики, заявил Мантуров

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"Космические программы, они вне политики, и это доказывает то, что ежегодно полеты осуществляются как нашими кораблями с американскими астронавтами, так и в Соединенных Штатах на их кораблях с нашими космонавтами. Поэтому они вместе живут, вместе работают, вместе проводят научные эксперименты и продвигают, таким образом, международное сотрудничество в области космоса", - сказал Мантуров в интервью ИС "Вести".