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Мантуров рассказал, от чего зависит дальнейшее существование МКС - РИА Новости, 14.07.2026
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17:29 14.07.2026 (обновлено: 17:31 14.07.2026)
Мантуров рассказал, от чего зависит дальнейшее существование МКС

Мантуров: вопрос дальнейшего существования МКС зависит от диалога России и НАСА

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Невар
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Денис Мантуров . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вопрос о дальнейшем существовании Международной космической станции войдет в повестку разговора между Россией и НАСА.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вопрос о дальнейшем существовании Международной космической станции войдет в повестку разговора между Россией и НАСА, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования, и до какого года как мы это планируем. Мы хотели сверить часы с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией. Ну, и какие-то другие вопросы еще после того, как обсудим, будет понятно", - сказал Мантуров в интервью ИС "Вести".
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17.48 мск 14 июля. Командир корабля - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры - его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон.
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Вчера, 14:10
 
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