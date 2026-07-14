Мантуров рассказал, от чего зависит дальнейшее существование МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вопрос о дальнейшем существовании Международной космической станции войдет в повестку разговора между Россией и НАСА.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Вопрос о дальнейшем существовании Международной космической станции войдет в повестку разговора между Россией и НАСА, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Я думаю, что на повестке нашего разговора, конечно же, будет в том числе вопрос МКС, дальнейшего ее существования, и до какого года как мы это планируем. Мы хотели сверить часы с коллегами, насколько они совпадают с нашей позицией. Ну, и какие-то другие вопросы еще после того, как обсудим, будет понятно", - сказал Мантуров в интервью ИС "Вести".
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17.48 мск 14 июля. Командир корабля - российский космонавт Петр Дубров, бортинженеры - его соотечественница Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон.