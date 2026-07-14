Рейтинг@Mail.ru
Рязанский губернатор посетил бойцов мобильной огневой группы - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
12:33 14.07.2026 (обновлено: 12:50 14.07.2026)
Рязанский губернатор посетил бойцов мобильной огневой группы

Рязанский губернатор Малков посетил бойцов мобильной огневой группы

© Фото : Павел Малков/MAXГубернатор Рязанской области Павел Малков посетил бойцов мобильной огневой группы, защищающей областной центр от беспилотников
Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил бойцов мобильной огневой группы, защищающей областной центр от беспилотников - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Фото : Павел Малков/MAX
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил бойцов мобильной огневой группы, защищающей областной центр от беспилотников.
"Побывал у мобильной огневой группы, которая защищает небо над Рязанью от беспилотников… Они (бойцы – ред.) работают в связке с системой ПВО: оперативно выдвигаются по предполагаемой траектории полета дронов и делают все, чтобы не допустить удары по нашей земле", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что посмотрел, как организована служба, и пообщался с бойцами. Мобильные огневые группы в регионе сформированы, бойцы прошли обучение и несут боевое дежурство. Ведется дальнейшая работа над условиями службы и быта.
"Защита от беспилотников – одна из важнейших задач для безопасности региона. Служба проходит только на территории Рязанской области. Вступить в резерв можно по контракту и при этом продолжать работать на своем месте. Предусмотрены денежные выплаты, сохраняются рабочее место и средняя заработная плата", - отметил губернатор.
По его словам, к работе мобильных огневых групп присоединяются жители области, сотрудники и руководители предприятий и органов власти. В том числе в резерв уже вступил министр физической культуры и спорта области Владимир Антманис.
 
Рязанская областьРязаньПавел Малков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала