Рязанский губернатор посетил бойцов мобильной огневой группы

РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что посетил бойцов мобильной огневой группы, защищающей областной центр от беспилотников.

"Побывал у мобильной огневой группы, которая защищает небо над Рязанью от беспилотников… Они (бойцы – ред.) работают в связке с системой ПВО: оперативно выдвигаются по предполагаемой траектории полета дронов и делают все, чтобы не допустить удары по нашей земле", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".

Он уточнил, что посмотрел, как организована служба, и пообщался с бойцами. Мобильные огневые группы в регионе сформированы, бойцы прошли обучение и несут боевое дежурство. Ведется дальнейшая работа над условиями службы и быта.

"Защита от беспилотников – одна из важнейших задач для безопасности региона. Служба проходит только на территории Рязанской области. Вступить в резерв можно по контракту и при этом продолжать работать на своем месте. Предусмотрены денежные выплаты, сохраняются рабочее место и средняя заработная плата", - отметил губернатор.