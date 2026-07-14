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В Махачкале задержали подростка, склонявшего людей к терроризму - РИА Новости, 14.07.2026
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13:54 14.07.2026
В Махачкале задержали подростка, склонявшего людей к терроризму

Подростка задержали в Махачкале за склонение людей к терроризму

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Махачкале задержан несовершеннолетний по подозрению в склонении людей к созданию террористического сообщества.
  • Задержание провели бойцы СОБР «Ястреб — Каспий» управления Росгвардии по Дагестану совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального МВД.
МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Махачкалы задержан по подозрению в склонении людей к созданию террористического сообщества, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по республике.
"Семнадцатилетний юноша был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Махачкале. По предварительным данным, он склонял группу лиц к созданию террористического сообщества", – говорится в сообщении.
Задержание провели бойцы СОБР "Ястреб – Каспий" управления Росгвардии по Дагестану совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального МВД. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.
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ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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