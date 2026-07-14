В Махачкале задержали подростка, склонявшего людей к терроризму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Махачкале задержан несовершеннолетний по подозрению в склонении людей к созданию террористического сообщества.
- Задержание провели бойцы СОБР «Ястреб — Каспий» управления Росгвардии по Дагестану совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального МВД.
МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Махачкалы задержан по подозрению в склонении людей к созданию террористического сообщества, сообщили РИА Новости в управлении Росгвардии по республике.
"Семнадцатилетний юноша был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Махачкале. По предварительным данным, он склонял группу лиц к созданию террористического сообщества", – говорится в сообщении.
Задержание провели бойцы СОБР "Ястреб – Каспий" управления Росгвардии по Дагестану совместно с сотрудниками центра по противодействию экстремизму регионального МВД. Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности.