Львова-Белова рассказала о вовлечении подростков в зацепинг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство зацеперов составляют подростки, среди них можно встретить детей 10–11 лет.
- Уполномоченные органы выявляют и блокируют группы в социальных сетях, пропагандирующие зацепинг.
- Среди причин распространения зацепинга среди несовершеннолетних в России — недостаточность родительского контроля, желание подростков привлечь к себе внимание и самоутвердиться среди сверстников, а также неэффективность организации досуга подростков и недоступность экстремальных видов спорта.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Большинство зацеперов составляют подростки, среди них можно встретить детей 10-11 лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Большинство зацеперов составляют подростки, среди них можно встретить детей 10‑11 лет. Уполномоченные органы выявляют и блокируют группы в социальных сетях, пропагандирующие такие развлечения", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.
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Львова-Белова отметила, что особое беспокойство вызывает целенаправленное вовлечение детей в зацепинг взрослыми людьми через социальные сети. Они проводят инструктаж, организуют массовые акции "зацепа", назначая конкретное время и место. Фактически деятельность организаторов этих групп направлена на пропаганду суицида среди подростков.
"Аппарат федерального уполномоченного в отчетный период провел анализ причин распространения зацепинга среди несовершеннолетних в России. Среди них: недостаточность родительского контроля, желание подростков привлечь к себе внимание, самоутвердиться среди сверстников, а также неэффективность организации досуга подростков и недоступность экстремальных видов спорта", - добавила она.
Детский омбудсмен подчеркнула, что для решения проблемы необходим комплексный подход, сочетающий профилактическую работу с расширением возможностей для занятий подростков экстремальными видами спорта.
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