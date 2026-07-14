Львова-Белова рассказала о вовлечении подростков в зацепинг

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Большинство зацеперов составляют подростки, среди них можно встретить детей 10-11 лет, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Большинство зацеперов составляют подростки, среди них можно встретить детей 10‑11 лет. Уполномоченные органы выявляют и блокируют группы в социальных сетях, пропагандирующие такие развлечения", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, с которым ознакомилось РИА Новости.