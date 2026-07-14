Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигии

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигиозной деятельности в интернете под видом кружков саморазвития.

В докладе Львовой-Беловой говорится, что сообщества, эксплуатирующие религиозные постулаты, воздействуют на мировоззрение молодежи и склоняют ее к опасным убеждениям и поступкам.

Детский омбудсмен рекомендует расширить сферу реализации просветительских проектов, направленных на профилактику вовлечения несовершеннолетних в деструктивные практики.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигиозной деятельности в интернете под видом кружков саморазвития.

Объем и скорость распространения информации в интернете и соцсетях усиливают риски манипулирования несовершеннолетними, навязывания им деструктивных установок и вовлечения в опасные сообщества, включая экстремистские и террористические структуры, отметила детский омбудсмен в докладе о своей деятельности, с которым ознакомилось РИА Новости.

"В отчетном периоде отмечена деятельность сообществ, эксплуатирующих религиозные постулаты: используя религиозную и квазирелигиозную риторику в сочетании с возможностями цифровых платформ, они воздействуют на мировоззрение молодежи и склоняют ее к опасным убеждениям и поступкам под видом духовного роста или "особой миссии". Как правило, подобные объединения маскируются под кружки саморазвития, практики медитации, группы психологической поддержки или сообщества по интересам", - говорится в докладе.

Львова-Белова уточнила, что за подобными случаями могут стоять психологическое манипулирование, финансовая эксплуатация и изоляция участников от близких. Дополнительным инструментом служат таргетированная реклама и персонализированный контент, адресованные подросткам с определенными запросами и уязвимостями, что в свою очередь повышает риск скрытого идеологического давления и подмены свободного выбора навязанными установками.