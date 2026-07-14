Рейтинг@Mail.ru
Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигии - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:03 14.07.2026
Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигии

Львова-Белова: подростков склоняют к псевдорелигии под видом кружков

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигиозной деятельности в интернете под видом кружков саморазвития.
  • В докладе Львовой-Беловой говорится, что сообщества, эксплуатирующие религиозные постулаты, воздействуют на мировоззрение молодежи и склоняют ее к опасным убеждениям и поступкам.
  • Детский омбудсмен рекомендует расширить сферу реализации просветительских проектов, направленных на профилактику вовлечения несовершеннолетних в деструктивные практики.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предупредила о склонении подростков к псевдорелигиозной деятельности в интернете под видом кружков саморазвития.
Объем и скорость распространения информации в интернете и соцсетях усиливают риски манипулирования несовершеннолетними, навязывания им деструктивных установок и вовлечения в опасные сообщества, включая экстремистские и террористические структуры, отметила детский омбудсмен в докладе о своей деятельности, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В отчетном периоде отмечена деятельность сообществ, эксплуатирующих религиозные постулаты: используя религиозную и квазирелигиозную риторику в сочетании с возможностями цифровых платформ, они воздействуют на мировоззрение молодежи и склоняют ее к опасным убеждениям и поступкам под видом духовного роста или "особой миссии". Как правило, подобные объединения маскируются под кружки саморазвития, практики медитации, группы психологической поддержки или сообщества по интересам", - говорится в докладе.
Львова-Белова уточнила, что за подобными случаями могут стоять психологическое манипулирование, финансовая эксплуатация и изоляция участников от близких. Дополнительным инструментом служат таргетированная реклама и персонализированный контент, адресованные подросткам с определенными запросами и уязвимостями, что в свою очередь повышает риск скрытого идеологического давления и подмены свободного выбора навязанными установками.
"Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка полагает целесообразным рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ при содействии уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ… Расширить сферу реализации просветительских проектов, направленных на профилактику вовлечения несовершеннолетних в деструктивные практики", - добавила детский омбудсмен.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В Калининграде подростки получили по пять лет за фото вышек
13 июля, 15:04
 
ОбществоРоссияМария Львова-Белова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала