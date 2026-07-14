Львова-Белова отметила активное участие Мелании Трамп в воссоединении семей

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Львова-Белова отметила активное участие первой леди США Мелании Трамп в процессе воссоединения российских и украинских детей с семьями.

При активном участии Мелании Трамп один ребенок вернулся на территорию России, а 14 детей из 13 семей — на Украину и в третьи страны.

По состоянию на конец 2025 года 29 детей из 21 семьи вернулись к своим близким в Россию, 129 детей из 104 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах при непосредственном участии федерального уполномоченного.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила активное участие первой леди США Мелании Трамп в процессе воссоединения российских и украинских детей с семьями.

Федеральный омбудсмен подчеркнула, что налажен рабочий канал, в рамках которого она взаимодействует с украинской стороной по вопросу воссоединения семей. В то же время активное участие принимают международные партнеры - Международный Комитет Красного Креста (МККК), Святой Престол и первая леди США Мелания Трамп.

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Мелании Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе военных действий на Украине, отметила Львова-Белова в докладе о своей деятельности, с которым ознакомилось РИА Новости.

"В результате первая леди США с октября 2025 года присоединилась к работе по воссоединению детей с близкими. Так, при активном участии Мелании Трамп один ребенок вернулся на территорию России, а 14 детей из 13 семей - на Украину и в третьи страны", - говорится в докладе.

Кроме того, Львова-Белова уточнила, что воссоединение семей проводится в случае обращения в аппарат родителя или близкого родственника ребенка, имеющего соответствующие правовые основания, с учетом мнения детей и других факторов. В процессе устанавливаются все обстоятельства, и, если родство подтверждается, а ребенок согласен - семья воссоединяется.