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Львова-Белова отметила активное участие Мелании Трамп в воссоединении семей - РИА Новости, 14.07.2026
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10:58 14.07.2026

Львова-Белова отметила активное участие Мелании Трамп в воссоединении семей

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Львова-Белова отметила активное участие первой леди США Мелании Трамп в процессе воссоединения российских и украинских детей с семьями.
  • При активном участии Мелании Трамп один ребенок вернулся на территорию России, а 14 детей из 13 семей — на Украину и в третьи страны.
  • По состоянию на конец 2025 года 29 детей из 21 семьи вернулись к своим близким в Россию, 129 детей из 104 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах при непосредственном участии федерального уполномоченного.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова отметила активное участие первой леди США Мелании Трамп в процессе воссоединения российских и украинских детей с семьями.
Федеральный омбудсмен подчеркнула, что налажен рабочий канал, в рамках которого она взаимодействует с украинской стороной по вопросу воссоединения семей. В то же время активное участие принимают международные партнеры - Международный Комитет Красного Креста (МККК), Святой Престол и первая леди США Мелания Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу Мелании Трамп принять участие в судьбе детей, пострадавших в ходе военных действий на Украине, отметила Львова-Белова в докладе о своей деятельности, с которым ознакомилось РИА Новости.
"В результате первая леди США с октября 2025 года присоединилась к работе по воссоединению детей с близкими. Так, при активном участии Мелании Трамп один ребенок вернулся на территорию России, а 14 детей из 13 семей - на Украину и в третьи страны", - говорится в докладе.
Кроме того, Львова-Белова уточнила, что воссоединение семей проводится в случае обращения в аппарат родителя или близкого родственника ребенка, имеющего соответствующие правовые основания, с учетом мнения детей и других факторов. В процессе устанавливаются все обстоятельства, и, если родство подтверждается, а ребенок согласен - семья воссоединяется.
"При непосредственном участии федерального уполномоченного по состоянию на конец 2025 года 29 детей из 21 семьи вернулись к своим близким в Россию, 129 детей из 104 семей воссоединились с родственниками на Украине и в третьих странах", - добавляется в докладе.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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