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Львова-Белова предложила ввести детскую спорткарту для оплаты секций - РИА Новости, 14.07.2026
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10:44 14.07.2026 (обновлено: 10:46 14.07.2026)
Львова-Белова предложила ввести детскую спорткарту для оплаты секций

Львова-Белова предложила ввести детскую спорткарту по аналогии с "Пушкинской"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Омбудсмен Мария Львова-Белова предложила ввести в России детскую спортивную карту.
  • Предполагается, что с помощью нее можно будет оплачивать секции, получать доступ к спортобъектам и участвовать в спортивных, туристических и культурно-оздоровительных мероприятиях.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть возможность введения в России детской спортивной карты по аналогии с "Пушкинской", но для оплаты спортивных секций.
Детский омбудсмен в своем докладе о деятельности за 2025 год по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в РФ дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах.
"Правительству РФ: рассмотреть возможность создания и внедрения детской спортивной карты, предоставляющей возможность оплаты спортивных секций, доступа к спортивным объектам и участия в спортивных, туристических и культурно-оздоровительных мероприятиях для лиц младше 18 лет", - говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось РИА Новости.
Львова-Белова отметила, что такую карту можно сделать по аналогии с "Пушкинской картой" и картой "Москвенок", чтобы дать детям возможность бесплатно посещать в том числе бассейны, ледовые катки, фитнес-клубы и стадионы.
Уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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