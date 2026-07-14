Львова-Белова предложила ввести детскую спорткарту для оплаты секций

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омбудсмен Мария Львова-Белова предложила ввести в России детскую спортивную карту.
- Предполагается, что с помощью нее можно будет оплачивать секции, получать доступ к спортобъектам и участвовать в спортивных, туристических и культурно-оздоровительных мероприятиях.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть возможность введения в России детской спортивной карты по аналогии с "Пушкинской", но для оплаты спортивных секций.
Детский омбудсмен в своем докладе о деятельности за 2025 год по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в РФ дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах.
"Правительству РФ: рассмотреть возможность создания и внедрения детской спортивной карты, предоставляющей возможность оплаты спортивных секций, доступа к спортивным объектам и участия в спортивных, туристических и культурно-оздоровительных мероприятиях для лиц младше 18 лет", - говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось РИА Новости.
Львова-Белова отметила, что такую карту можно сделать по аналогии с "Пушкинской картой" и картой "Москвенок", чтобы дать детям возможность бесплатно посещать в том числе бассейны, ледовые катки, фитнес-клубы и стадионы.