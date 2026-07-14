Львова-Белова предложила ввести налоговый вычет на покупку спортинвентаря

Краткий пересказ от РИА ИИ Мария Львова-Белова предложила ввести в России налоговый вычет на покупку спортинвентаря для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах.

Она дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в России.

Львова-Белова также предложила расширить программу грантовой поддержки несовершеннолетних спортсменов.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть возможность введения в России налогового вычета на покупку спортинвентаря для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах.

Детский омбудсмен в своем докладе о деятельности за 2025 год по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в РФ дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах.

"Правительству РФ: рассмотреть возможность введения налогового вычета для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах, на приобретение спортивной экипировки и инвентаря", - говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось РИА Новости.