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Львова-Белова предложила ввести налоговый вычет на покупку спортинвентаря - РИА Новости, 14.07.2026
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10:43 14.07.2026

Львова-Белова предложила ввести налоговый вычет на покупку спортинвентаря

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Львова-Белова предложила ввести в России налоговый вычет на покупку спортинвентаря для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах.
  • Она дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в России.
  • Львова-Белова также предложила расширить программу грантовой поддержки несовершеннолетних спортсменов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова предложила рассмотреть возможность введения в России налогового вычета на покупку спортинвентаря для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах.
Детский омбудсмен в своем докладе о деятельности за 2025 год по итогам анализа ситуации с соблюдением прав детей в РФ дала ряд рекомендаций федеральным и региональным органам власти, а также уполномоченным по правам ребенка в регионах.
"Правительству РФ: рассмотреть возможность введения налогового вычета для родителей, чьи дети занимаются в спортивных школах, на приобретение спортивной экипировки и инвентаря", - говорится в тексте доклада, с которым ознакомилось РИА Новости.
Кроме того, она попросила правительство рассмотреть возможность внесения в законодательство изменений, направленных на расширение программы грантовой поддержки несовершеннолетних спортсменов.
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