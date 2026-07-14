На Украине арестовали беглого экс-комбрига ВСУ Лучанова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога бывшему комбригу 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станиславу Лучанову.
- Лучанов фигурирует в деле об убийстве двух братьев в Киевской области.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Суд на Украине избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога бывшему комбригу 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станиславу Лучанову, чьи подчиненные фигурируют в деле об убийстве, сообщает агентство Укринформ.
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"Ракитнянский районный суд Киевской области избрал экс-командиру бригады, который фигурирует в деле об убийстве двух братьев в Киевской области, Станиславу Лучанову меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога по 10 сентября 2026 включительно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Украинские СМИ 11 июля писали, что в ночь на 28 июня с территории частного дома в Киевской области были похищены двое братьев, местонахождение которых до сих пор неизвестно. По данным источников, похищением Лучанов решил отомстить за оскорбления в адрес своей жены. На данный момент по этому делу задержаны уже девять военнослужащих 155-й бригады, включая самого Лучанова.