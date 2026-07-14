На Украине арестовали беглого экс-комбрига ВСУ Лучанова

Украинские СМИ 11 июля писали, что в ночь на 28 июня с территории частного дома в Киевской области были похищены двое братьев, местонахождение которых до сих пор неизвестно. По данным источников, похищением Лучанов решил отомстить за оскорбления в адрес своей жены. На данный момент по этому делу задержаны уже девять военнослужащих 155-й бригады, включая самого Лучанова.