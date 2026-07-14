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В Лондоне переименовали две станции в честь Кейна и Беллингема - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
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Футбол
 
22:44 14.07.2026
В Лондоне переименовали две станции в честь Кейна и Беллингема

В Лондоне переименовали две станции метро в честь Кейна и Беллингема

© Соцсети клубаДжуд Беллингем
Джуд Беллингем - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© Соцсети клуба
Джуд Беллингем. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Лондоне две станции общественного транспорта переименовали в честь футболистов сборной Англии Гарри Кейна и Джуда Беллингема во время чемпионата мира 2026 года.
  • Сборная Англии в четвертый раз в своей истории дошла до полуфинала чемпионата мира и в полуфинале сыграет с командой Аргентины.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Лондоне две станции общественного транспорта переименовали в честь двух футболистов сборной Англии - нападающего Гарри Кейна и полузащитника Джуда Беллингема во время чемпионата мира 2026 года, сообщает Sky News.
На одной из станций на юге Лондона повесили таблички "Беллингем" и "Добро пожаловать на станцию Джудда Беллингема". В то же время станцию метро "Канэри-Уорф" (Canary Wharf) переименовали в "Кейнари Уорф" (Kaneary Wharf) в честь капитана англичан Кейна.
Сборная Англии в четвертый раз в своей истории дошла до полуфинала чемпионата мира. В полуфинальном матче в среду родоначальники футбола сыграют с командой Аргентины. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Кейн и Беллингем (по 6 шесть голов) на проходящем в США, Мексике и Канаде забили 12 из 13 мячей сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.
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