Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Лондоне две станции общественного транспорта переименовали в честь футболистов сборной Англии Гарри Кейна и Джуда Беллингема во время чемпионата мира 2026 года.
- Сборная Англии в четвертый раз в своей истории дошла до полуфинала чемпионата мира и в полуфинале сыграет с командой Аргентины.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В Лондоне две станции общественного транспорта переименовали в честь двух футболистов сборной Англии - нападающего Гарри Кейна и полузащитника Джуда Беллингема во время чемпионата мира 2026 года, сообщает Sky News.
Сборная Англии в четвертый раз в своей истории дошла до полуфинала чемпионата мира. В полуфинальном матче в среду родоначальники футбола сыграют с командой Аргентины. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Кейн и Беллингем (по 6 шесть голов) на проходящем в США, Мексике и Канаде забили 12 из 13 мячей сборной Англии на чемпионате мира 2026 года.
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