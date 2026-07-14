Лавров обсудил с коллегой из Чада подготовку к саммиту Россия — Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров сообщил, что на переговорах с главой МИД Чада обсудили подготовку к саммиту Россия — Африка.
- Стороны условились использовать время до саммита для реализации совместных проектов и подписания соглашений.
- Третий саммит Россия — Африка пройдет в Москве 28–29 октября.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил по итогам переговоров с главой МИД Чада, что сторонам удалось обсудить подготовку к саммиту Россия - Африка.
«
"Мы обсудили подготовку к предстоящему в октябре в Москве третьему саммиту Россия-Африка. Мы признательны за информацию о том, что президент Махамат Идрисс Деби планирует свою личное участие. Рассчитываем, что это позволит провести очередной контакт на высшем уровне и посмотреть, насколько мы продвигаемся по тем направлениям, которые мы сегодня обсудили и по которым наметили практические шаги", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
Как отметил глава МИД Чада, стороны условились использовать оставшееся до саммита время для реализации совместных проектов и подписания соответствующих соглашений.
Третий саммит Россия-Африка пройдет в Москве 28-29 октября.