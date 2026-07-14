Лавров обсудил с коллегой из Чада подготовку к саммиту Россия — Африка

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"Мы обсудили подготовку к предстоящему в октябре в Москве третьему саммиту Россия-Африка. Мы признательны за информацию о том, что президент Махамат Идрисс Деби планирует свою личное участие. Рассчитываем, что это позволит провести очередной контакт на высшем уровне и посмотреть, насколько мы продвигаемся по тем направлениям, которые мы сегодня обсудили и по которым наметили практические шаги", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулем.