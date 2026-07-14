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Лавров надеется на твердую позицию Турции по "Голубому потоку" - РИА Новости, 14.07.2026
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14:20 14.07.2026 (обновлено: 14:48 14.07.2026)
Лавров надеется на твердую позицию Турции по "Голубому потоку"

Лавров: РФ рассчитывает на твердую позицию Турции по защите "Голубого потока"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что инфраструктура "Голубого потока" регулярно подвергается террористическим атакам.
  • Россия надеется, что Турция публично осудит атаки на инфраструктуру "Голубого потока" и пошлет жесткий сигнал Киеву.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия надеется, что Анкара пошлет жесткий нелицеприятный сигнал Киеву о недопустимости атак на инфраструктуру "Голубого потока" и нефтетанкеры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Газпром" 8 июля сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
«
"Инфраструктура "Голубого потока" - газопровода, который идет в Турцию, - эта инфрастуктура регулярно подвергается террористическим атакам. Мы поинтересовались у наших турецких коллег, как они собираются на это реагировать, но надеемся, что оценку они смогут дать публично, а еще смогут послать жесткий нелицеприятный сигнал киевскому террористическому режиму", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
Лавров проводит сегодня встречу с государственным министром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдулае Сабре Фадулом в Москве.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 24 ноября 1964 года.
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В миреРоссияЧадАнкара (провинция)Сергей ЛавровГолубой потокТурцияКиевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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