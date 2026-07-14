Лавров надеется на твердую позицию Турции по "Голубому потоку"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что инфраструктура "Голубого потока" регулярно подвергается террористическим атакам.
- Россия надеется, что Турция публично осудит атаки на инфраструктуру "Голубого потока" и пошлет жесткий сигнал Киеву.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия надеется, что Анкара пошлет жесткий нелицеприятный сигнал Киеву о недопустимости атак на инфраструктуру "Голубого потока" и нефтетанкеры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Газпром" 8 июля сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой поток" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.
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"Инфраструктура "Голубого потока" - газопровода, который идет в Турцию, - эта инфрастуктура регулярно подвергается террористическим атакам. Мы поинтересовались у наших турецких коллег, как они собираются на это реагировать, но надеемся, что оценку они смогут дать публично, а еще смогут послать жесткий нелицеприятный сигнал киевскому террористическому режиму", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
Лавров проводит сегодня встречу с государственным министром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдулае Сабре Фадулом в Москве.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 24 ноября 1964 года.