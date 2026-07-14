Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве

Лавров надеется на твердую позицию Турции по "Голубому потоку"

Краткий пересказ от РИА ИИ Сергей Лавров заявил, что инфраструктура "Голубого потока" регулярно подвергается террористическим атакам.

Россия надеется, что Турция публично осудит атаки на инфраструктуру "Голубого потока" и пошлет жесткий сигнал Киеву.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия надеется, что Анкара пошлет жесткий нелицеприятный сигнал Киеву о недопустимости атак на инфраструктуру "Голубого потока" и нефтетанкеры, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Газпром " 8 июля сообщил, что компрессорная станция "Краснодарская", входящая в инфрастуктуру газопровода "Голубой пото к" для экспорта в Турцию, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.

« "Инфраструктура "Голубого поток а" - газопровода, который идет в Турцию , - эта инфрастуктура регулярно подвергается террористическим атакам. Мы поинтересовались у наших турецких коллег, как они собираются на это реагировать, но надеемся, что оценку они смогут дать публично, а еще смогут послать жесткий нелицеприятный сигнал киевскому террористическому режиму", - сказал министр по итогам переговоров с главой МИД Чада Абдулайе Сабре Фадулем.

Лавров проводит сегодня встречу с государственным министром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдулае Сабре Фадулом в Москве.