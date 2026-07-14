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Европа пытается увести США от договоренностей на Аляске, заявил Лавров - РИА Новости, 14.07.2026
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14:17 14.07.2026
Европа пытается увести США от договоренностей на Аляске, заявил Лавров

Лавров: Европа и Украина пытаются увести США от договоренностей на Аляске

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Лавров заявил, что Европа и Украина пытаются увести США от договоренностей, достигнутых на Аляске.
  • По словам Лаврова, президент США Дональд Трамп положительно отзывался о договоренностях после аляскинского саммита, но Европа и Украина выразили несогласие с ними.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести в сторону США от договоренностей, достигнутых на Аляске, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если вы почитаете выступление президента (США Дональда - ред.) Трампа сразу после аляскинского саммита, он в превосходных тонах отзывался о договоренностях, говорил, что мы вот теперь запустили процесс и так далее. А Европа и Украины сказали, а мы не участвовали, нас это не касается. И сейчас они сделали все, чтобы соединенные Штаты попытаться увести в сторону", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулем.
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