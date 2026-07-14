Европа пытается увести США от договоренностей на Аляске, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сергей Лавров заявил, что Европа и Украина пытаются увести США от договоренностей, достигнутых на Аляске.
- По словам Лаврова, президент США Дональд Трамп положительно отзывался о договоренностях после аляскинского саммита, но Европа и Украина выразили несогласие с ними.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Европа и Украина сделали все, чтобы попытаться увести в сторону США от договоренностей, достигнутых на Аляске, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если вы почитаете выступление президента (США Дональда - ред.) Трампа сразу после аляскинского саммита, он в превосходных тонах отзывался о договоренностях, говорил, что мы вот теперь запустили процесс и так далее. А Европа и Украины сказали, а мы не участвовали, нас это не касается. И сейчас они сделали все, чтобы соединенные Штаты попытаться увести в сторону", - сказал Лавров в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулем.