Россия и Чад обеспокоены ростом терроризма в Сахеле, заявил Лавров

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Чад выразили серьезную обеспокоенность ростом террористической активности в Сахаро-Сахельском регионе и подтвердили совпадение подходов к урегулированию конфликтов на Африканском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра, стороны также констатировали совпадение подходов по ключевым вопросам международной повестки, включая реформирование ООН и урегулирование конфликтов в Африке. Лавров отметил, что кризисы на континенте должны решаться на основе принципа "африканским проблемам - африканские решения".