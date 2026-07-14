Россия и Чад обеспокоены ростом терроризма в Сахеле, заявил Лавров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Чад выразили серьезную обеспокоенность ростом террористической активности в Сахаро-Сахельском регионе.
- Стороны подтвердили совпадение подходов к урегулированию конфликтов на Африканском континенте.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Чад выразили серьезную обеспокоенность ростом террористической активности в Сахаро-Сахельском регионе и подтвердили совпадение подходов к урегулированию конфликтов на Африканском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подчеркнули серьезную обеспокоенность в связи с ростом терроризма, распространением в соседние регионы активности аффилированных с ИГИЛ* (Исламское государство*, запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) и "Боко Харам"* исламистских группировок при явной поддержке некоторых бывших метрополий, которые пытаются подорвать отношения Российской Федерации со странами Сахеля и используют в этих провокациях не только террористические группировки, но и боевиков с Украины", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Республики Чад Абдулайе Сабре Фадулем.
По словам российского министра, стороны также констатировали совпадение подходов по ключевым вопросам международной повестки, включая реформирование ООН и урегулирование конфликтов в Африке. Лавров отметил, что кризисы на континенте должны решаться на основе принципа "африканским проблемам - африканские решения".
* Запрещенные в России террористические организации.