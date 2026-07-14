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Россия и Чад обеспокоены ростом терроризма в Сахеле, заявил Лавров - РИА Новости, 14.07.2026
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14:09 14.07.2026
Россия и Чад обеспокоены ростом терроризма в Сахеле, заявил Лавров

Лавров: Россия и Чад обеспокоены ростом терроризма в Сахеле

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Чад выразили серьезную обеспокоенность ростом террористической активности в Сахаро-Сахельском регионе.
  • Стороны подтвердили совпадение подходов к урегулированию конфликтов на Африканском континенте.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия и Чад выразили серьезную обеспокоенность ростом террористической активности в Сахаро-Сахельском регионе и подтвердили совпадение подходов к урегулированию конфликтов на Африканском континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подчеркнули серьезную обеспокоенность в связи с ростом терроризма, распространением в соседние регионы активности аффилированных с ИГИЛ* (Исламское государство*, запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) и "Боко Харам"* исламистских группировок при явной поддержке некоторых бывших метрополий, которые пытаются подорвать отношения Российской Федерации со странами Сахеля и используют в этих провокациях не только террористические группировки, но и боевиков с Украины", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Республики Чад Абдулайе Сабре Фадулем.
По словам российского министра, стороны также констатировали совпадение подходов по ключевым вопросам международной повестки, включая реформирование ООН и урегулирование конфликтов в Африке. Лавров отметил, что кризисы на континенте должны решаться на основе принципа "африканским проблемам - африканские решения".
* Запрещенные в России террористические организации.
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РоссияРеспублика ЧадСергей ЛавровООНСахель
 
 
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