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Лавров проводит встречу с главой МИД Чада - РИА Новости, 14.07.2026
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12:14 14.07.2026 (обновлено: 13:38 14.07.2026)
Лавров проводит встречу с главой МИД Чада

Лавров проводит встречу с главой МИД Чада в Москве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве. 14 июля 2026
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве. 14 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный министр, министр иностранных дел Чада Абдулла Сабер Фадуль во время встречи в Москве. 14 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Чада Абдулае Сабре Фадулем в Москве.
  • Предыдущая встреча министров состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с государственным министром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдулае Сабре Фадулем в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз министры встречались на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 24 ноября 1964 года.
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