Лавров проводит встречу с главой МИД Чада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с министром иностранных дел Чада Абдулае Сабре Фадулем в Москве.
- Предыдущая встреча министров состоялась на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с государственным министром, министром иностранных дел Чада, африканской интеграции и чадцев за рубежом Абдулае Сабре Фадулем в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Последний раз министры встречались на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года.
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 24 ноября 1964 года.