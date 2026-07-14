Латвия хочет запретить импорт игрушек и книг из России и Белоруссии

Краткий пересказ от РИА ИИ Кабинет министров Латвии поддержал поправки в закон, запрещающие импорт ряда товаров из России и Белоруссии, включая игрушки, одежду, обувь и книги.

Поправки предусматривают исключения в торговле отдельными товарами и запрет на ввоз этих товаров из третьих стран, но не касаются транзитной перевозки через Латвию.

Импорт указанных товаров из России и Белоруссии составляет 12,5 миллионов евро, что составляет 6,5% от всего импорта из этих стран.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кабинет министров Латвии во вторник поддержал поправки в закон, предусматривающие запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии, в том числе игрушек, одежды, обуви и книг, сообщает латвийский портал Delfi.

В июне новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что хочет разорвать торговые связи с Россией и поручает это МИД, но признал, что без исключений в этом вопросе не обойтись.

« "Во вторник, 14 июля, кабинет министров поддержал подготовленные министерством иностранных дел (МИД) поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, которыми предлагается запретить импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси, в том числе книг, одежды и игрушек", - говорится в публикации на сайте портала.

Поправки подразумевают введение исключений в торговле отдельными товарами с Россией и Белоруссией, а также запрет на ввоз этих товаров из третьих стран, однако не касаются транзитной перевозки этих товаров через территорию Латвии в другие государства. Отмечается, что окончательное решение примет парламент республики.