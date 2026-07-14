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Латвия хочет запретить импорт игрушек и книг из России и Белоруссии - РИА Новости, 14.07.2026
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17:53 14.07.2026 (обновлено: 18:21 14.07.2026)
Латвия хочет запретить импорт игрушек и книг из России и Белоруссии

Delfi: Латвия планирует запретить импорт игрушек и книг из России и Белоруссии

© РИА Новости / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкРига
Рига - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мелконов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кабинет министров Латвии поддержал поправки в закон, запрещающие импорт ряда товаров из России и Белоруссии, включая игрушки, одежду, обувь и книги.
  • Поправки предусматривают исключения в торговле отдельными товарами и запрет на ввоз этих товаров из третьих стран, но не касаются транзитной перевозки через Латвию.
  • Импорт указанных товаров из России и Белоруссии составляет 12,5 миллионов евро, что составляет 6,5% от всего импорта из этих стран.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Кабинет министров Латвии во вторник поддержал поправки в закон, предусматривающие запрет на импорт ряда товаров из России и Белоруссии, в том числе игрушек, одежды, обуви и книг, сообщает латвийский портал Delfi.
В июне новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что хочет разорвать торговые связи с Россией и поручает это МИД, но признал, что без исключений в этом вопросе не обойтись.
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"Во вторник, 14 июля, кабинет министров поддержал подготовленные министерством иностранных дел (МИД) поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины, которыми предлагается запретить импорт в Латвию отдельных товаров, произведенных в России и Беларуси, в том числе книг, одежды и игрушек", - говорится в публикации на сайте портала.
Поправки подразумевают введение исключений в торговле отдельными товарами с Россией и Белоруссией, а также запрет на ввоз этих товаров из третьих стран, однако не касаются транзитной перевозки этих товаров через территорию Латвии в другие государства. Отмечается, что окончательное решение примет парламент республики.
По данным Delfi, импорт книг, газет, спортивных товаров, видеоигр, обуви, одежды и игрушек из России и Белоруссии составляет 12,5 миллионов евро, это 6,5% от всего импорта из этих стран.
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