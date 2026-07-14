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Международная правозащитная система переживает кризис, заявила Лантратова - РИА Новости, 14.07.2026
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13:23 14.07.2026
Международная правозащитная система переживает кризис, заявила Лантратова

Лантратова: права человека используются как оружие политического давления

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова заявила о кризисе в международной правозащитной системе из-за политики двойных стандартов Запада.
  • Яна Лантратова провела встречу с иранской делегацией и выразила соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
  • Лантратова отметила, что права человека используются как оружие политического давления, а реальные преступления против мирных граждан замалчиваются.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Международная правозащитная система переживает кризис из-за политики двойных стандартов Запада, права человека используются как оружие политического давления, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
Федеральный уполномоченный рассказала, что провела встречу с иранской делегацией во главе с руководителем Главного управления по правам человека МИД Ирана Хамидом Ахмади. Она выразила коллегам и всему иранскому народу соболезнования в связи с трагической гибелью верховного лидера Ирана Али Хаменеи и заявила, что Россия солидарна с Ираном в этот непростой исторический период
"Международная правозащитная система переживает глубокий кризис из-за политики двойных стандартов Запада. Права человека все чаще используются как оружие политического давления, в то время как реальные преступления против мирных граждан замалчиваются", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
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