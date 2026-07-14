Лантратова помогла раненому бойцу СВО получить необходимое лечение

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла бойцу СВО получить необходимое лечение после ранения.

После обращения в аппарат омбудсмена командование Восточного военного округа и руководство медицинской службы оперативно отреагировали и госпитализировали бойца.

По завершении курса лечения военнослужащий будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для установления категории годности к службе.

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла бойцу СВО получить необходимое лечение после ранения на передовой.

Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат обратился участник спецоперации, который был тяжело ранен на передовой. Военные врачи поставили бойцу категорию "Г" - временно не годен - однако необходимого лечения он не получил и был направлен в зону проведения СВО.

"Направили запрос командованию Восточного военного округа. Командование и руководство медицинской службы оперативно отреагировали на обращение. Военного госпитализировали, сейчас он проходит необходимое обследование и лечение", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Она отметила, что по завершении курса лечения военнослужащий будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для установления категории годности к службе.