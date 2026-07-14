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Лантратова помогла раненому бойцу СВО получить необходимое лечение - РИА Новости, 14.07.2026
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09:55 14.07.2026
Лантратова помогла раненому бойцу СВО получить необходимое лечение

Омбудсмен Лантратова помогла раненому бойцу СВО получить необходимое лечение

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова помогла бойцу СВО получить необходимое лечение после ранения.
  • После обращения в аппарат омбудсмена командование Восточного военного округа и руководство медицинской службы оперативно отреагировали и госпитализировали бойца.
  • По завершении курса лечения военнослужащий будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для установления категории годности к службе.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла бойцу СВО получить необходимое лечение после ранения на передовой.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат обратился участник спецоперации, который был тяжело ранен на передовой. Военные врачи поставили бойцу категорию "Г" - временно не годен - однако необходимого лечения он не получил и был направлен в зону проведения СВО.
"Направили запрос командованию Восточного военного округа. Командование и руководство медицинской службы оперативно отреагировали на обращение. Военного госпитализировали, сейчас он проходит необходимое обследование и лечение", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она отметила, что по завершении курса лечения военнослужащий будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии для установления категории годности к службе.
"Благодарю командование Восточного военного округа и врачей госпиталя за быстрое реагирование и помощь раненому бойцу", - добавила омбудсмен.
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