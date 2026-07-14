На Кубани женщине, пытавшейся убить сына, назначили принудительное лечение

По информации ведомства, в марте 2025 года в Курганинске на Кубани женщина, находясь дома вместе со своим двухмесячным сыном, нанесла ему кухонным ножом не менее семи ударов в область живота. После этого она попыталась задушить мальчика, но ее остановил отец ребенка, ребенок выжил.