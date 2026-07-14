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На Кубани женщине, пытавшейся убить сына, назначили принудительное лечение - РИА Новости, 14.07.2026
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11:33 14.07.2026
На Кубани женщине, пытавшейся убить сына, назначили принудительное лечение

На Кубани пытавшейся убить 2-месячного сына женщине назначили лечение

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд назначил принудительное лечение женщине, пытавшейся убить двухмесячного сына на Кубани.
  • Она нанесла ему кухонным ножом не менее семи ударов в область живота.
  • После этого женщина хотела задушить ребенка, но ее остановили.
КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Суд назначил принудительное лечение женщине, пытавшейся убить двухмесячного сына на Кубани, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
По информации ведомства, в марте 2025 года в Курганинске на Кубани женщина, находясь дома вместе со своим двухмесячным сыном, нанесла ему кухонным ножом не менее семи ударов в область живота. После этого она попыталась задушить мальчика, но ее остановил отец ребенка, ребенок выжил.
"Суд постановил освободить подсудимую от уголовной ответственности за совершение преступления в состоянии невменяемости и назначить ей принудительную меру медицинского характера, направив на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - говорится в сообщении пресс-службы.
По выводам экспертов, в момент совершения преступления женщина страдала хроническим психическим расстройством, добавили в суде.
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