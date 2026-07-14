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В Крыму из-за атак ВСУ обесточены четыре города - РИА Новости, 14.07.2026
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12:36 14.07.2026
В Крыму из-за атак ВСУ обесточены четыре города

Крымэнерго: четыре города и шесть районов Крыма обеточены из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Из-за атак ВСУ на объекты электроснабжения в Крыму без электроэнергии остались четыре города и шесть районов.
  • Энергетики работают в круглосуточном режиме, в других районах Крыма продолжает действовать режим ограничения электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Четыре города и шесть районов Крыма обесточены из-за атак ВСУ на объекты электроснабжения, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Объекты электроснабжения Республики Крым продолжают подвергаться вражеской атаке. Энергетики работают в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
По данным компании, в настоящее время без электроэнергии Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Евпатория, а также Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский и Черноморский районы.
В пресс-службе добавили, что в других районах республики продолжает действовать режим ограничения электроснабжения.
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