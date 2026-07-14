В Крыму из-за атак ВСУ обесточены четыре города

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Из-за атак ВСУ на объекты электроснабжения в Крыму без электроэнергии остались четыре города и шесть районов.
- Энергетики работают в круглосуточном режиме, в других районах Крыма продолжает действовать режим ограничения электроснабжения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Четыре города и шесть районов Крыма обесточены из-за атак ВСУ на объекты электроснабжения, идут восстановительные работы, сообщает пресс-служба компании "Крымэнерго".
"Объекты электроснабжения Республики Крым продолжают подвергаться вражеской атаке. Энергетики работают в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.
По данным компании, в настоящее время без электроэнергии Джанкой, Красноперекопск, Армянск, Евпатория, а также Джанкойский, Красноперекопский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский и Черноморский районы.
В пресс-службе добавили, что в других районах республики продолжает действовать режим ограничения электроснабжения.