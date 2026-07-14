Том Круз примет участие в церемонии закрытия ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года.
- В шоу также выступят певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed и другие, а Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Церемония пройдет 19 июля перед финальным матчем турнира на стадионе в Нью-Джерси.
Помимо Круза, в шоу выступят певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed и многие другие. Обладательница премий "Эмми", "Грэмми", "Оскара" и "Тони" Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.