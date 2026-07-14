Рейтинг@Mail.ru
Том Круз примет участие в церемонии закрытия ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:04 14.07.2026 (обновлено: 17:08 14.07.2026)
Том Круз примет участие в церемонии закрытия ЧМ-2026

Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinТом Круз
Том Круз - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Том Круз. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года.
  • В шоу также выступят певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed и другие, а Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Американский актер Том Круз примет участие в церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2026 года, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Церемония пройдет 19 июля перед финальным матчем турнира на стадионе в Нью-Джерси.
Помимо Круза, в шоу выступят певцы Лора Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс, IShowSpeed ​​и многие другие. Обладательница премий "Эмми", "Грэмми", "Оскара" и "Тони" Дженнифер Хадсон исполнит национальный гимн США.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
Мяч финала и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
Отельер рассказал, почему россияне на отдыхе в Турции не смотрят ЧМ
Вчера, 05:55
 
ФутболСпортСШАНью-ДжерсиКанадаТом КрузНиколь ШерзингерРобби УильямсМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Испания
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    ЦСКА
    1
    0
  • Теннис
    Завершен
    A. Ito
    А. Корнеева
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    А. Соснович
    622
    366
  • Футбол
    15.07 22:00
    Англия
    Аргентина
  • Футбол
    18.07 18:00
    Зенит
    Спартак Москва
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала