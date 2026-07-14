Почти 8 тыс мальков осетра выпустили в реку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Почти 8 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра выпустили в реку Сейба на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления автомобильных дорог (КрУДор).
"Специалисты краевого управления автомобильных дорог провели компенсационное зарыбление Енисея в рамках реконструкции моста через реку Сейба на 211-м километре трассы "Саяны" в Курагинском округе. В водоем выпустили 7727 мальков сибирского осетра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы на объекте ведутся по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Место выпуска заранее определили квалифицированные специалисты. Молодь выпускали в непосредственной близости от места разведения – в деревне Пристань Большемуртинско-Сухобузимского округа.
"Мальков весом около 7 граммов транспортировали на катере партиями и выпускали в середине водоема. Енисей в Красноярском крае является водным объектом первой категории рыбохозяйственного водопользования, по нему проходят миграционные пути многих видов рыб", - сказано в релизе.
Исполнителем выступила специализированная компания, которая выращивает и содержит маточные стада осетра и стерляди в собственном рыбоводном комплексе для последующего выпуска в естественную среду. Все особи проходят необходимые исследования, их выращивают под контролем специалистов предприятия.
Руководитель КрУДора Андрей Журавлев отметил, что мероприятия по восстановлению фауны предусмотрены при капиталоемких работах вблизи водоемов.
Весь процесс контролировали специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства, Росприроднадзора и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Такие мероприятия предусмотрены природоохранным законодательством в рамках программы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов для компенсации ущерба.