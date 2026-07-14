Рейтинг@Mail.ru
Почти 8 тыс мальков осетра выпустили в реку в Красноярском крае - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 14.07.2026

Почти 8 тыс мальков осетра выпустили в реку в Красноярском крае

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМальки осетров
Мальки осетров - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Мальки осетров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Почти 8 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра выпустили в реку Сейба на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления автомобильных дорог (КрУДор).
"Специалисты краевого управления автомобильных дорог провели компенсационное зарыбление Енисея в рамках реконструкции моста через реку Сейба на 211-м километре трассы "Саяны" в Курагинском округе. В водоем выпустили 7727 мальков сибирского осетра", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работы на объекте ведутся по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".
Место выпуска заранее определили квалифицированные специалисты. Молодь выпускали в непосредственной близости от места разведения – в деревне Пристань Большемуртинско-Сухобузимского округа.
"Мальков весом около 7 граммов транспортировали на катере партиями и выпускали в середине водоема. Енисей в Красноярском крае является водным объектом первой категории рыбохозяйственного водопользования, по нему проходят миграционные пути многих видов рыб", - сказано в релизе.
Исполнителем выступила специализированная компания, которая выращивает и содержит маточные стада осетра и стерляди в собственном рыбоводном комплексе для последующего выпуска в естественную среду. Все особи проходят необходимые исследования, их выращивают под контролем специалистов предприятия.
Руководитель КрУДора Андрей Журавлев отметил, что мероприятия по восстановлению фауны предусмотрены при капиталоемких работах вблизи водоемов.
Весь процесс контролировали специалисты Енисейского территориального управления Росрыболовства, Росприроднадзора и Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Такие мероприятия предусмотрены природоохранным законодательством в рамках программы по искусственному воспроизводству водных биоресурсов для компенсации ущерба.
 
Красноярский крайФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала