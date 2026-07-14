Почти 8 тыс мальков осетра выпустили в реку в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Почти 8 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра выпустили в реку Сейба на юге Красноярского края, сообщает пресс-служба краевого управления автомобильных дорог (КрУДор).

"Специалисты краевого управления автомобильных дорог провели компенсационное зарыбление Енисея в рамках реконструкции моста через реку Сейба на 211-м километре трассы "Саяны" в Курагинском округе. В водоем выпустили 7727 мальков сибирского осетра", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы на объекте ведутся по национальному проекту "Инфраструктура для жизни".

Место выпуска заранее определили квалифицированные специалисты. Молодь выпускали в непосредственной близости от места разведения – в деревне Пристань Большемуртинско-Сухобузимского округа.

"Мальков весом около 7 граммов транспортировали на катере партиями и выпускали в середине водоема. Енисей в Красноярском крае является водным объектом первой категории рыбохозяйственного водопользования, по нему проходят миграционные пути многих видов рыб", - сказано в релизе.

Исполнителем выступила специализированная компания, которая выращивает и содержит маточные стада осетра и стерляди в собственном рыбоводном комплексе для последующего выпуска в естественную среду. Все особи проходят необходимые исследования, их выращивают под контролем специалистов предприятия.

Руководитель КрУДора Андрей Журавлев отметил, что мероприятия по восстановлению фауны предусмотрены при капиталоемких работах вблизи водоемов.