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В Красноярске арестовали педофила за изнасилование девочки - РИА Новости, 14.07.2026
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09:09 14.07.2026 (обновлено: 11:13 14.07.2026)
В Красноярске арестовали педофила за изнасилование девочки

В Красноярске арестовали педофила-рецидивиста за изнасилование девочки

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияЗаключен под стражу мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней
Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Заключен под стражу мужчина, обвиняемый в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Красноярске арестовали педофила-рецидивиста по обвинению в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, совершенном девять лет назад.
  • Личность нападавшего установили благодаря женщине, которая опознала в фотороботе своего знакомого, а также видеотехнической экспертизе и опознанию потерпевшей.
  • Мужчина признался в преступлении под тяжестью предъявленных доказательств и был арестован.
КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Педофил-рецидивист арестован по обвинению в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, совершенном девять лет назад в Красноярске, сообщает ГСУСК региона.
По его данным, в августе 2017 года в подъезде жилого дома Октябрьского района Красноярска неизвестный мужчина совершил иные действия сексуального характера в отношении 8-летней девочки, после чего скрылся.
По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. Со слов девочки составили фоторобот, также мужчину зафиксировали камеры наблюдения, но установить нападавшего не удалось. Предварительное следствие было приостановлено. В 2026 году был установлена женщина, опознавшая в предъявленном фотороботе своего знакомого. Видеотехническая экспертиза подтвердила, что указанный мужчина и нападавший - один и тот же человек. Кроме того, его опознала потерпевшая.
"Следователи при содействии сотрудников УУР ГУМВД России по Красноярскому краю и силовой поддержке сотрудников регионального Управления Росгвардии задержали 61-летнего жителя Красноярска, ранее судимого за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", - говорится в сообщении.
В ходе обыска в доме задержанного изъята кофта, в которой он находился в момент совершения преступления. Под тяжестью предъявленных доказательств мужчина признался в инкриминируемом преступлении. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, он арестован.
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