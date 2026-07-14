В Красноярске арестовали педофила за изнасилование девочки

КРАСНОЯРСК, 14 июл - РИА Новости. Педофил-рецидивист арестован по обвинению в сексуальном насилии над восьмилетней девочкой, совершенном девять лет назад в Красноярске, сообщает ГСУСК региона.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело. Со слов девочки составили фоторобот, также мужчину зафиксировали камеры наблюдения, но установить нападавшего не удалось. Предварительное следствие было приостановлено. В 2026 году был установлена женщина, опознавшая в предъявленном фотороботе своего знакомого. Видеотехническая экспертиза подтвердила, что указанный мужчина и нападавший - один и тот же человек. Кроме того, его опознала потерпевшая.