В аэропорту Краснодара ввели ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Краснодара («Пашковский») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Краснодара ("Пашковский"), сообщила Росавиация.
"Аэропорт Краснодара ("Пашковский"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.