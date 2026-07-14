Боец "Юга" рассказал подробности эвакуации девочки из Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.

В операции по эвакуации участвовали более десяти военнослужащих.

Маршрут эвакуации составлял более 20 километров и включал переноску девочки на руках на протяжении примерно 40% пути.

МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Эвакуация девочки Софии из Константиновки проходила в несколько этапов, для чего были задействованы более десяти военнослужащих, рассказал РИА Новости рядовой "Южной" группировки с позывным Марс.

Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.

"Всего людей было задействовано более десятка, а километраж больше 20 километров, это точно. От моей позиции только семь километров нужно было передвигаться. Больше 12 километров на мотоцикле. Процентов 40 маршрута было, что на себе ее переносили. Где-то пешком, потому что мы тоже устаем", – рассказал Марс.

По его словам, на протяжении маршрута было несколько остановок в блиндажах для того, чтобы ребенок мог перевести дух и немного отдохнуть.