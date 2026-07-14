Рейтинг@Mail.ru
Боец "Юга" рассказал подробности эвакуации девочки из Константиновки - РИА Новости, 14.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:03 14.07.2026 (обновлено: 07:58 14.07.2026)
Боец "Юга" рассказал подробности эвакуации девочки из Константиновки

РИА Новости: эвакуация девочки из Константиновки проходила в несколько этапов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
  • В операции по эвакуации участвовали более десяти военнослужащих.
  • Маршрут эвакуации составлял более 20 километров и включал переноску девочки на руках на протяжении примерно 40% пути.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Эвакуация девочки Софии из Константиновки проходила в несколько этапов, для чего были задействованы более десяти военнослужащих, рассказал РИА Новости рядовой "Южной" группировки с позывным Марс.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
"Всего людей было задействовано более десятка, а километраж больше 20 километров, это точно. От моей позиции только семь километров нужно было передвигаться. Больше 12 километров на мотоцикле. Процентов 40 маршрута было, что на себе ее переносили. Где-то пешком, потому что мы тоже устаем", – рассказал Марс.
По его словам, на протяжении маршрута было несколько остановок в блиндажах для того, чтобы ребенок мог перевести дух и немного отдохнуть.
"Вот так вот, потихоньку, по чуть-чуть, эвакуировали, старались вообще чтобы ни одна птица не заметила ее. Чтобы нас никто не "спалил" (не заметил противник - ред.) потому, что у нас кредо такое: "не спалился – не умер", – добавил Марс.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
ВСУ пытались атаковать мотоцикл, на котором бойцы эвакуировали девочку
Вчера, 06:51
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантиновкаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала