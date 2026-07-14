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Боец рассказал, как нес десятилетнюю девочку из Константиновки - РИА Новости, 14.07.2026
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Боец рассказал, как нес десятилетнюю девочку из Константиновки

Боец ВС России 3 километра нес десятилетнюю Софию из Константиновки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец «Южной» группировки с позывным Марс эвакуировал из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
  • Марс нес Софию на себе более трех километров по сложному и опасному маршруту.
  • На определенном этапе эвакуации Марс передал Софию следующему проводнику, который доставил ее до населенного пункта.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Боец "Южной" группировки с позывным Марс рассказал РИА Новости, как, делая доброе дело, более трех километров на себе нес десятилетнюю Софию из Константиновки.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
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"Вечером поступила команда, я даже до конца не понимал, что происходит. Просто сказали: "пойди, сделай доброе дело". Я и пошел делать доброе дело. Нашел ее с двумя гражданскими и собачкой. Оказывается, там двое гражданских, дед и бабушка, тоже пытались сами выйти. И остановились отдохнуть в этом месте. И она туда вот к ним пришла с радиостанцией, которую ей передал Бритва. Вот там я ее нашел, забрал, и более трех километров на себе нес", – рассказал Марс.
По словам бойца, маршрут эвакуации десятилетней девочки был очень сложным и опасным, но в тот момент он даже этого не заметил.
"Девочка была перепуганная, и очень тяжело было ее успокоить. Очень сильно капризничала. Но как-то нашли с ней общий язык, получилось. Просто пытался отвлечь ее разными темами. Спрашивал, чем она будет в будущем заниматься. Свои планы рассказывал, чем буду заниматься", – уточнил военнослужащий.
"Когда мы в первое укрытие с ней забежали, уже смеркалось. На следующее утро мы "по серости" (на рассвете - ред.) выдвинулись на следующую точку. Там отсиделись некоторое время, потому что девочка была уставшая, и я продолжил дальше по маршруту нести", – добавил Марс.
Он также добавил, что на определенном этапе эвакуации передал Софию следующему проводнику, который безопасно доставил ее до населенного пункта, откуда девочку увезли на мотоцикле.
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