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В Константиновке боец вступил в бой, защищая ребенка - РИА Новости, 14.07.2026
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В Константиновке боец вступил в бой, защищая ребенка

РИА Новости: боец больше месяца охранял девочку в Константиновке

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Боец с позывным Бритва больше месяца охранял 10-летнюю девочку Софию в Константиновке.
  • Бритва отразил атаку четверых украинских боевиков, одного уничтожил и еще одного тяжело ранил.
  • Российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Боец с позывным Бритва больше месяца охранял 10-летнюю девочку Софию в Константиновке и, отражая атаку четверых украинских боевиков, одного уничтожил, а еще одного тяжело ранил, рассказал РИА Новости рядовой "Южной" группировки с позывным Марс.
Минобороны РФ на прошлой неделе сообщило, что российские военные эвакуировали из Константиновки десятилетнюю девочку Софию, оставшуюся без попечения родителей.
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По словам Марса, боец с позывным Бритва охранял ее около месяца, и в один из дней они подверглись нападению украинских боевиков.
"На них напали бойцы ВСУ и начали отбиваться от них. Одного он убил, второго тяжело ранил, остальные "драпу дали" (сбежали - ред.). Всего их было четверо", – рассказал Марс.
Он также отметил, что девочка очень стойко и бодро выдерживала все испытания войны.
"Он (Бритва - ред.) охранял ее, кормил, осуществляли сбросы "Бабой-Ягой" (трофейным дроном - ред.) с провизией одеждой, чтобы ее хоть немного в порядок привести, расчески, какие-то принадлежности для бани. Также протирали лицо, руки салфетками, чтобы (убрать - ред.) грязь", – добавил военнослужащий.
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