Краткий пересказ от РИА ИИ Климатолог Кэтрин Хэйхо заявила, что жара в США отражает долгосрочный сдвиг к более частым, продолжительным и опасным волнам тепла.

Из-за сильной жары в Нью-Йорке температура воздуха поднялась до 38 градусов, начал плавиться асфальт.

В субботу не менее 840 тысяч домохозяйств на Восточном побережье США остались без электричества на фоне экстремальной температуры и штормов.

ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Нынешняя жара в США не является просто аномально жарким летом, а отражает долгосрочный сдвиг к более частым, продолжительным и опасным волнам тепла, заявила РИА Новости климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.

"В США , по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла - длиннее, а сами волны жары более интенсивными и опасными, чем раньше", - сказала собеседница агентства.

Климатолог подчеркнула, что жару больше нельзя воспринимать как обычное летнее явление, поскольку климатические условия заметно изменились по сравнению с прошлым.

"Это уже не то лето, к которому мы привыкли. Мы не можем позволить себе отмахиваться от волн жары словами "это просто лето", - отметила она.

Хэйхо добавила, что такие риски необходимо воспринимать серьезно, чтобы защитить себя, свои семьи и местные сообщества.