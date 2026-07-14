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Климатолог предупредила об опасном изменении температуры на планете - РИА Новости, 14.07.2026
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Наука
 
07:15 14.07.2026 (обновлено: 11:33 14.07.2026)
Климатолог предупредила об опасном изменении температуры на планете

Климатолог Хэйхо: жара в США отражает сдвиг к более опасным волнам тепла

© AP Photo / Seth WenigЖара в Нью-Джерси
Жара в Нью-Джерси - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
© AP Photo / Seth Wenig
Жара в Нью-Джерси
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Климатолог Кэтрин Хэйхо заявила, что жара в США отражает долгосрочный сдвиг к более частым, продолжительным и опасным волнам тепла.
  • Из-за сильной жары в Нью-Йорке температура воздуха поднялась до 38 градусов, начал плавиться асфальт.
  • В субботу не менее 840 тысяч домохозяйств на Восточном побережье США остались без электричества на фоне экстремальной температуры и штормов.
ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Нынешняя жара в США не является просто аномально жарким летом, а отражает долгосрочный сдвиг к более частым, продолжительным и опасным волнам тепла, заявила РИА Новости климатолог и профессор Техасского технологического университета Кэтрин Хэйхо.
США, по всей Северной Америке и во всем мире наше лето становится жарче, сезон волн тепла - длиннее, а сами волны жары более интенсивными и опасными, чем раньше", - сказала собеседница агентства.
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Климатолог подчеркнула, что жару больше нельзя воспринимать как обычное летнее явление, поскольку климатические условия заметно изменились по сравнению с прошлым.
"Это уже не то лето, к которому мы привыкли. Мы не можем позволить себе отмахиваться от волн жары словами "это просто лето", - отметила она.
Хэйхо добавила, что такие риски необходимо воспринимать серьезно, чтобы защитить себя, свои семьи и местные сообщества.
В последние недели сильная жара и штормовая погода уже создавали нагрузку на американскую инфраструктуру. В Нью-Йорке температура воздуха в прошлый четверг поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт. Ряд городов на Восточном побережье США отменили или перенесли мероприятия ко Дню независимости из-за жары, а в субботу не менее 840 тысяч домохозяйств остались без электричества на фоне экстремальной температуры и штормов.
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