Кто такой рэпер Киевстонер и в чем его обвиняют в России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Украинский рэпер Киевстонер годами был своим и в Киеве, и в Москве: снимался в российских блокбастерах, выступал на совместных концертах с Бастой и собирал миллионы просмотров на русскоязычную аудиторию. А потом в один день объявил, что против России — и исчез в Европе. Теперь его имя фигурирует в уголовном деле.

В чем конкретно его обвиняет ФСБ? Разбираем детали громкого дела.

Кто такой Киевстонер

Киевстонер — псевдоним украинского рэпера, блогера, актера и комика Альберта Васильева (после женитьбы взял фамилию супруги — Викторович). Родился 31 декабря 1991 года в Киеве (35 лет).

© Фото : KinoMost Кадр из клипа группы "Грибы" на песню "Тает лед" © Фото : KinoMost Кадр из клипа группы "Грибы" на песню "Тает лед"

Широкую аудиторию собрал как участник проекта "Грибы" — авторов мегахита "Тает лед". В группе он не пел: его задачей были фирменные комедийные скиты и интермедии к клипам. Параллельно вел YouTube-канал с вирусными видео и долгое время сотрудничал с российским творческим объединением Басты — участвовал в проекте GazLive, где выпускал собственные треки.

В кино дебютировал в российском супергеройском блокбастере "Майор Гром: Чумной Доктор", сыграв лидера бандитов по кличке Бустер.

После начала СВО в 2022-м Альберт публично осудил военные действия России, разорвал все связи с Российской Федерацией, уехал из Москвы и активно занялся сбором средств в поддержку Украины.

Американское имя Киевстонера

В 19 лет у Васильева возникли серьезные проблемы с законом на родине, из-за чего он экстренно уехал в США к маме.

В Санта-Монике Васильев обосновался надолго: окончил колледж, отучился на режиссерском факультете и получил американское гражданство. При оформлении документов в Штатах он официально сменил имя — в паспорте США музыкант записан как Слевин Дадян (Slevin Dadyan).

В чем обвиняется в России

По данным ФСБ России, Альберт Васильев причастен к организации сорванного удара украинских беспилотников по стратегическому оборонному предприятию в Московской области.

© Фото : Соцсети Киевстонер © Фото : Соцсети Киевстонер

Ведомство установило , что он действовал под патронажем СБУ, координировал пособников на месте и финансировал операцию. Помимо этого, ФСБ заявила, что Васильев параллельно занимается распространением кокаина. Проживал в странах Евросоюза — Испании и Словакии.

Сейчас он находится в Варшаве, выяснило РИА Новости.

Уголовное дело

Операцию по срыву атаки ФСБ описала следующим образом: в Подмосковье были заранее переброшены 35 FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы и оснащенных иностранной взрывчаткой. Исполнитель собрал и активировал беспилотники, арендовал ангар вблизи целевого объекта и установил канал связи с зарубежными операторами. После запуска дроны были уничтожены силами спецподразделения ФСБ. Предприятие, гражданские и военные не пострадали.

Исполнитель задержан и дает признательные показания. Арендатор склада при задержании оказал вооруженное сопротивление и был убит ответным огнем.

© Фото : Соцсети Киевстонер © Фото : Соцсети Киевстонер

ФСБ обнародовала аудиозапись, на которой голос, идентифицированный как голос Васильева, обсуждает эвакуацию исполнителя: "Когда к нему сядут в машину, вот смотри, что надо сказать... Ну, по ходу, еще полчаса ждем и, наверное, давай разъезжаться, что ли. Это бред какой-то".

Задержанный пособник сообщил , что получил задание через Telegram: Васильев* попросил его закупить продукты и инструменты и доставить их в промышленный район Подмосковья. Деньги поступали на банковскую карту — отдельно на расходы и отдельно для передачи третьему лицу.

Как отреагировал Киевстонер

Сам музыкант отреагировал на обвинения с матом и уличным сленгом. Примечательно, что рэпера больше задело не обвинение в терроризме, а информация ФСБ о том, что он распространяет запрещенные вещества.

В своих соцсетях Альберт записал видеоответ, в котором попытался оправдаться со словами "Зачем оно мне надо?".

Скандалы с Киевстонером

Васильев неоднократно становился участником скандалов на Украине.

© Фото : Соцсети Киевстонер © Фото : Соцсети Киевстонер

Мобилизация. Украину рэпер Украину рэпер покинул сразу после 24 февраля 2022 года — в тот же день, когда глава киевского режима Владимир Зеленский ввел военное положение и запретил мужчинам призывного возраста выезжать из страны. На тот момент Киевстонеру было 29 лет. С тех пор он живет в Европе, регулярно появляясь в соцсетях из разных городов — в частности, фотографировался в Милане на площади Дуомо.

Язык. В интервью 2025 года украинскому журналисту Васильев разговаривал на русском и категорически В интервью 2025 года украинскому журналисту Васильев разговаривал на русском и категорически отказался переходить на украинский, заявив, что ему так комфортно и подстраиваться он не намерен. Социальные сети, несмотря на многочисленные уверения в патриотизме, ведет также на русском.

Отношение Киевстонера к России

Несмотря на то, что в некоторых интервью Васильев признавался в ностальгии по "московскому вайбу" и друзьям, его позиция по отношению к России однозначна.

Еще в конце 2023-го в интервью украинскому YouTube-каналу рэпер публично задекларировал свой окончательный разрыв с российским рынком, заявив: "Я никогда больше не поеду в Россию".

Также рэпер заявил, что принципиально отказался давать интервью российским медиа.

Критика Киевстонера на Украине

На родине рэпер регулярно подвергается жесткой критике в СМИ и соцсетях.

"Побег" по американскому паспорту. В интервью украинскому YouTube-каналу Васильев открыто признался, что выехал из страны в первый день военного положения исключительно благодаря гражданству США: "У меня уже очень много лет нет украинского паспорта, я знал, что уеду по-любому". В украинском сегменте интернета его за это открыто называют "элитным ухилянтом" (уклонистом).

В интервью украинскому YouTube-каналу Васильев открыто признался, что выехал из страны в первый день военного положения исключительно благодаря гражданству США: "У меня уже очень много лет нет украинского паспорта, я знал, что уеду по-любому". В украинском сегменте интернета его за это открыто называют "элитным ухилянтом" (уклонистом). Скандальные слова о мобилизации. Наибольший резонанс вызвала его фраза о нежелании воевать за действующую власть: "Как я могу идти и отдавать свою жизнь? За что? За дербан?" После этого рэпер добавил: "Не хотите, чтобы я был украинцем, — базара ноль. Я — американец".

Жена рэпера Алина пыталась защищать мужа. В одном из интервью она заявила, что семья переводит колоссальные суммы на поддержку ВСУ.

Реакция коллег

Громкое уголовное дело против Киевстонера вызвало бурную реакцию в шоу-бизнесе.